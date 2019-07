Ideen aus dem Moment

SERIE: MEIN KUNST-STÜCK Frauke Reuter und ihre Farbspiele

+ Frauke Reuter setzt auf leuchtende Farben. In unserer Serie präsentiert sie ihr Acrylbild „Farbe ist Leben und Leben ist Farbe“. Foto: LANGKOWSKI

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Farbe ist Leben und Leben ist Farbe“ heißt Frauke Reuters Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Der Bildtitel ist für die Künstlerin Programm. In ihrem Atelier in der Kap-Horn-Straße verbreiten die Bilder eine fröhlich kraftvolle Stimmung.