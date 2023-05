Ideen für den 54. Bremer Freimarktsumzug

Von: Thomas Kuzaj

Das Reiterfanfarenkorps Visbek beim Freimarktsumzug im vergangenen Jahr. © dpa/Schuldt

Bremen – Ischa Freimaak! Zu früh gefreut, sagen Sie? Nun, auch im Frühling darf schon einmal an den Herbst gedacht werden, oder besser. . . an den unbestrittenen Höhepunkt der Herbstsaison, eben an den Bremer Freimarkt. Für alle, die das noch nicht im Kalender stehen haben: Bremens Volksfest dauert in diesem Jahr vom 13. bis zum 29. Oktober. Und mittendrin im 988. Bremer Freimarkt, ganz klar, da liegt wieder der Freimarktsumzug.

Wer im Herbst daran teilnehmen möchte, muss sich jetzt – im Frühling – dafür bewerben. Am Sonnabend, 21. Oktober, wird er sich durch die Stadt schlängeln, der nunmehr 54. Bremer Freimarktsumzug. „Von der Bremer Neustadt über den Marktplatz bis zum Hauptbahnhof zieht eine bunte Karawane von Festwagen und Fußgruppen. Bunte Kostüme, geschmückte Wagen, Akrobatik oder Rock’n’Roll, den Zuschauern entlang der Strecke wird viel geboten“, so formuliert es Volksfest-Sprecherin Nadja Niestädt für die Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte.

Neben Bremer Teilnehmern sind traditionell etliche Wagen und Gruppen aus dem Bremer Umland mit von der Partie. Zum Abschluss des Umzugs prämiert eine einmal mehr Jury „die drei eindrucksvollsten Fußgruppen und kreativsten Festwagen, die bei der Abschlussfeier auf der Bürgerweide bekannt gegeben werden und für ihr Engagement einen Geldpreis erhalten“. Preise hin, Auszeichnungen her: Dabeisein ist alles, das olympische Motto hat auch beim Freimarkt seine Berechtigung.

Auf Konzepte und Ideen kommt es an beim Bremer Freimarktsumzug

Vor dem Dabeisein aber steht die Bewerbung. „Wer mit seinem Verein, seiner Gruppe, sei es Schule, Kindergarten oder Nachbarschaft, seinen Kumpels oder Kollegen dabei sein will, kann sich ab sofort auf einen der 150 begehrten Startplätze bewerben“, so die Sprecherin. „Auch Alleinunterhalter haben eine Chance.“

Auf den Spaßfaktor und das Kostüm-Konzept kommt es an, so ist es auch den Bewerbungsunterlagen zu entnehmen. „Nicht der Verein, die Institution oder der Ausrichter stehen im Vordergrund, sondern das Konzept, die gute Idee“, heißt es dort explizit. Und: „Gibt es eine witzige Dekoration, eine Verkleidung der Teilnehmer, ein stimmiges Motto oder eine Darstellung? Wechseln Sie Ihr Motto gegenüber vorheriger Teilnahme. Gestalten Sie den Umzugswagen neu oder ändern Sie Ihr Outfit. . .“

Bewerbungsfrist für den Bremer Freimarktsumzug endet am 30. Juni

Die Organisatoren versuchen, den Blick fürs Detail zu schärfen. So schreiben sie: „Die erhebliche Zunahme von Umzugswagen veranlasst uns, besonders Fußgruppen zu berücksichtigen, um die ,bunte Mischung‘ und damit die Optik zu fördern.“ Als „Negativbeispiele“ werden Party-Trucks genannt, auf denen „sich zwar die Mitfahrenden feuchtfröhlich amüsieren, aber wenig Stimmung für die Zuschauer ,rüberkommt‘“.

Wie auch immer, das Anmeldeformular finden Interessierte aus Bremen und nicht zuletzt eben aus dem Bremer Umland unter dieser Adresse. Der Anmeldeschluss ist am 30. Juni. Und dann müssen ja auch noch die Kostüme genäht, Lieder einstudiert und Gefährte geschmückt werden, bis es dann am 21. Oktober so richtig rund geht – rund durch Bremen.