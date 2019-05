47-Jähriger steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Bremen - Von Steffen Koller. Wenn auf Liebe fast der Tod folgt: Vor dem Landgericht Bremen hat am Dienstag der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann begonnen, der seine Ex-Partnerin (30) mehrfach brutal attackiert haben soll. Innerhalb eines Jahres soll der Angeklagte der Frau erst ein Messer dreimal in den Bauch gerammt haben, dann ging er laut Staatsanwaltschaft mit einem Hammer auf sie los. Wäre die Frau früher zur Polizei gegangen, würde der Mann möglicherweise in Haft sitzen.

Staatsanwältin Lisa Petersen wirft dem Angeklagten vor, im Juni 2016 „im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung“ dreimal mit einem Küchenmesser (Klingenlänge: 20 Zentimeter) in den Bauch seiner damaligen Lebensgefährtin gestochen zu haben. Erst, als die Frau am Boden lag, soll er von ihr abgelassen haben – mit der Aufforderung, sie solle duschen gehen. Etwa ein Jahr später folgte laut Anklage eine weitere Attacke in der gemeinsamen Wohnung in Gröpelingen. Dieses Mal mit einem Hammer. Der Frau sei es noch gelungen, ihren Kopf rechtzeitig zur Seite zu drehen, als ihr Freund hinter ihr stand und gezielt in Richtung ihres Kopfes schlug, heißt es in der Anklage. Dass der Mann danach – und auch heute noch – auf freiem Fuß ist, lässt sich für Beobachter nur mit falschverstandener Liebe erklären.

Denn: Anstatt bereits nach der ersten Tat im Juni 2016 zur Polizei zu gehen, nahm die heute 30-Jährige die Schuld auf sich und sagte den Beamten, sie selbst habe sich die Verletzungen zugefügt. Ein fataler Fehler, denn der vorbestrafte Mann, der die Taten unter laufender Bewährung begangen haben soll, hätte längst in Untersuchungshaft sitzen können. Die Kammer machte zu Prozessauftakt klar, dass die mutmaßliche Hammer-Attacke auch als versuchter Totschlag zu bewerten sei. Aktuell ist der Mann „nur“ wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Zudem muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz verantworten. Kurz nach der zweiten Attacke hatte die Frau über das Amtsgericht eine einstweilige Verfügung erlassen, die besagt, dass der Mann keinen Kontakt zu ihr aufnehmen darf. Er hielt sich nicht daran und stellte ihr mehrfach nach, wie unter anderem aus Chatprotokollen hervorgeht. Dort heißt es unter anderem: „Weglaufen oder verstecken ist keine gesunde Option.“

Die Frau, die bereits vor der Beziehung mit dem Angeklagten drogensüchtig war und an psychischen Probleme litt, wurde am Dienstag über einen Monitor in den Gerichtssaal geschaltet. Ein direktes Aufeinandertreffen hätte laut eines ärztlichen Attests „sehr wahrscheinlich eine akute Re-Traumatisierung zur Folge“ gehabt. Doch auch ohne direkten Kontakt zum Angeklagten brach die 30-Jährige immer wieder in Tränen aus. Zwei Stunden lang schilderte sie die Beziehung zu dem Mann und das, was er ihr angetan haben soll. „Ständig“ habe es „Stress“ gegeben, sagte sie. Mehrfach, oft grundlos, soll der Angeklagte zugeschlagen haben. So auch im Juni 2016 und im Juli 2017. Bevor er mit einem Hammer auf ihren Kopf schlagen wollte, soll er gesagt haben: „Ich zertrümmre Dir den Schädel.“ Bis heute leide sie sehr unter den Folgen. „Jedes Mal wenn ich dusche, sehe ich die Narben. Diese Scheiß-Narben erinnern mich jeden Tag.“