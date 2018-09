Gregor Gysi plaudert als „Sommergast“ im Theaterfoyer auch über Pläne für seine Beerdigung

Gysi bezieht auch Stellung

+ © Kowalewski Gregor Gysi erwies sich einmal mehr als rhetorisch brillanter Erzähler und „Sommergast“. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Er ist ein rhetorisch brillanter und geistig gewandter Sympath, der sein Publikum immer wieder zum Schmunzeln und Klatschen animiert: Gregor Gysi (70) ist sogar dann unterhaltsam, wenn er davon spricht, wie seine Beerdigung sein soll: „Ich will auf dem Meer verstreut werden. Wenn die Asche verstreut wird, soll es einen Windstoß geben, so dass sie meinen Angehörigen ins Gesicht weht. Ich will, dass das komisch endet.“ Am Sonnabend war er „Sommergast“ bei Radio Bremen Zwei und lockte Hunderte von Bremern und Buten-Bremern ins Rangfoyer des Theaters am Goetheplatz.