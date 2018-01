Vorfreude beim designierten ÖVB-Hallenchef Adolph

Bremen - Eigentlich ist es nur noch eine Formalität, dass Andreas Adolph in Kürze als Nachfolger von Peter Rengel der neue Hallenchef der ÖVB-Arena sein wird. Der 55-Jährige ist der einzige Kandidat, muss aber noch vom Betriebsrat bestätigt werden. „Man soll ja nicht vorschnell über ungefangene Fische sprechen, aber in spätestens zwei Wochen sollte das Thema durch sein“, hofft Adolph.

Mit dem Stuhrer bekommt die ÖVB-Arena einen neuen Chef, der das Drumherum sehr gut kennt, denn Adolph ist schon seit mehr als 20 Jahren technischer Leiter in der ehemaligen Stadthalle. „Von daher kenne ich natürlich die Abläufe“, sagt der gelernte Modelltischler, der danach in Berlin ein Studium der Theater- und Veranstaltungstechnik hinzufügte.

Mit dem Radsport verbindet Adolph nicht so viel: „Meine Sportarten waren und sind Fußball und Triathlon. Aber ein Rennrad habe ich auch.“

Vorgänger Rengel war beim Rennen immer mit dem sportlichen Leiter Erik Weispfennig ganz dicht dran an den Fahrern. Das wird es so in Zukunft nicht mehr geben. „Ich sehe mich während der Veranstaltung nicht unbedingt an der Glocke bei Start und Ziel.“ Es geht ja auch ohne, wie Adolphs Vorvorgänger Heinz Seesing oder auch Claus Kleyboldt bewiesen haben.

Die Vorfreude auf den neuen Job ist bei Adolph jedenfalls groß: „Ich bin ja mit der Halle alt geworden. Sie bald als Chef zu führen, ist schon eine tolle Sache.“ - töb