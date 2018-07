Schießerei in Bremerhaven: „Ich schäme mich abgrundtief“

Angeklagter bestreitet gezielte Schüsse

+ © Koller Der 23-jährige Angeklagte (l.) beim Prozessauftakt mit seinem Anwalt Jürgen Meyer. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Fast ein Jahr ist es her, da prügelten sich mehrere Dutzend Menschen mitten in der Bremerhavener Innenstadt. Schüsse fielen, ein Mann wurde verletzt. Seit knapp sechs Monaten läuft nun der Prozess gegen einen 23-Jährigen, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag zur Last legt. Der Angeklagte beteuerte am Donnerstag abermals, dass er zwar geschossen habe, doch das weder gezielt noch mit Tötungsabsicht.