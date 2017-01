In der Kombination Jesper Mörkov (links) und Yoeri Havik hat Mörkov ganz klar die Hosen an. - Foto: Töbelmann

BREMEN - Sie sind das Überraschungs-Team der 53. Bremer Sixdays. Der Däne Jesper Mörkov und sein holländischer Partner Yoeri Havik zeigen es momentan den Konkurrenten und kommen tatsächlich morgen Abend für den Gesamtsieg in Frage. Ein klares Ausrufezeichen setzte das Paar unter anderem am Sonntag mit dem Gewinn der Großen Jagd.

Für Bremens Sportlichen Leiter Erik Weispfennig ist das nun nicht das „achte Weltwunder“, denn Jesper wurde mit einem anderen Partner im vergangenen Jahr immerhin Zweiter in Bremen. Vielleicht liegt der Erfolg auch darin begründet, dass es eine klare Hierarchie gibt. Chef im Ring ist ganz klar Jesper Mörkov. Wie sagte doch Havik nach dem Sieg vom Sonntag? „Ich mache das, was Jesper mir sagt.“

Über Mörkovs Stärken sagt Weispfennig: „Jesper hat ein tolles Auge für die Rennsituation und ist dabei auch noch schnell. Es war toll zu sehen, wie sie am Sonntag wiedergekommen sind, nachdem es am Abend zuvor gar nicht laufen wollte. Aber natürlich geht der Sieg in Bremen nur über die Kombination Marcel Kalz und Iljo Keisse.“ - töb