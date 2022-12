Bremer Raumfahrtchef: „Ich lebe meinen Traum“

Airbus D&S: Standortleiter Marc Steckling und die Rückkehr zum Mond

+ © Mario Tama/Pool/AFP „Bilderbuchlandung“: Am 11. Dezember kehrte die Raumkapsel „Orion“ mit einem in Bremen entwickelten Servicemodul nach 25-tägiger unbemannter Mission im All zur Erde zurück und landete im Pazifik. © Mario Tama/Pool/AFP

Die Rückkehr zum Mond ist nur noch ein paar Etappen entfernt. Der erste unbemammte Flug der Raumkapsel „Orion“ durchs All ist geglückt. Mit an Bord: ganz viel Technik aus Bremen.

Bremen – „Das ist ein phantastischer Job“, sagt Marc Steckling. „Ich lebe meinen Traum.“ Der promovierte Luft- und Raumfahrttechniker ist seit März dieses Jahres Standortleiter bei Airbus Defence and Space (D & S) in Bremen. Und damit besetzt der gebürtige Berliner auch eine Schlüsselposition für die bemannte Raumfahrt im europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern.

Bei Airbus Defence and Space in Bremen wird unter anderem das Europäische Service-Modul (ESM) für die Raumkapsel „Orion“ der US-Raumfahrtorganisation Nasa entwickelt. Und die hat jetzt ihre erste „Artemis“-Mission erfolgreich absolviert. Steckling war beim Start in Cape Canaveral dabei – beim „wahnsinnig lauten Bilderbuchstart“ am 16. November um 7.48 Uhr. „Wer das erlebt hat, der ist einfach geflasht“, ist er noch immer voller Emotionen. „Das war extrem großes Kino.“

Bremen und eben der Bremer Airbus-Defence-and-Space-Standort seien beim neuen Aufbruch zum Mond ganz vorne dabei. „Wir liefern das Modul, das die Astronauten wieder zum Mond bringt. Wir schreiben Geschichte.“ Die „Artemis“-Mission sei für das Werk zweifellos das Highlight des Jahres, auf das man lange hingefiebert habe. Technische Probleme und ein Tropensturm hatten den Start der Mission zunächst verzögert. Mittlerweile ist der „Orion“ auch die „Bilderbuchlandung“ geglückt. Die unbemannte Kapsel landete am 11. Dezember nach 25-tägiger Reise durchs All wieder auf der Erde – im Pazifik vor der mexikanischen Küste.

„Bilderbuchstart“ und „Bilderbuchlandung“

Wie erwähnt, ohne Bremen läuft nichts. Oder fliegt jedenfalls auch später kein Astronaut zum Mond. Das ESM-Modul, das im Auftrag der Nasa von der europäischen Weltraumagentur Esa eben vor allem in Bremen gebaut wird, sorgt für den Antrieb der Raumkapsel, liefert über vier Solarsegel den Strom, lagert den Treibstoff, reguliert Temperatur und Klima im Raumschiff und versorgt die Crew mit Sauerstoff und Wasservorräten. Rund 20 000 Teile und zwölf Kilometer Kabel sind laut Esa im ESM verbaut.

Airbus D&S hat laut Steckling sechs Projekte unter Vertrag. Das sichere die Auslastung im Bremer Werk bis 2030. Für weitere drei Module läuft derzeit die Angebotsphase. ESM 1 hat geliefert, ESM 2 ist bereits im Space Center in Cape Caneveral, Nummer 3 und 4 für die dritte und vierte „Artemis“-Mission sind im Bremer Werk im Reinraum. Die zweite „Artemis“-Mission startet bemannt zum Mond, mit der dritten ist ebendort etwa 2025 die erste Landung seit Dezember 1972 (Apollo 17) geplant. Und mit der vierten Mission soll wohl der erste Europäer den Erdtrabanten betreten. Der Mond sei nur die Zwischenstation, ergänzt Steckling. „Das eigentliche Ziel ist der Mars.“ Und der Erdtrabant soll dann als Basisstation auf dem Weg zum roten Planeten dienen. Und für diese Station würde die Bremer gerne ein Frachtmodul bauen, das auf dem Mond landen kann – den acht Tonnen schweren European Large Logistics Lander (EL 3).

+ Einen Blick zurück auf die Erde zeigt das Bild, das die „Orion“-Raumkapsel von einer Kamera im Solarsegel aus aufgenommen hat. © Uncredited/Nasa via AP/dpa

Lebensdauer der ISS wird bis 2030 verlängert

Seit 1998 fliegt derweil die Internationale Raumstation (ISS) durchs All. Hauptauftragnehmer für das Esa-Raumlabor „Columbus“ an Bord, das seit Februar 2008 an der ISS angedockt wurde, ist Airbus D&S. Für den Weiterbetrieb des Labors haben die Bremer einen neuen Drei-Jahres-Vertrag bis 2025 erhalten. Die Lebensdauer der ISS ist unterdessen von der Nasa und ihren Partnern bis 2030 verlängert worden.

Marc Steckling, der als Kind Pilot werden wollte und sich nach eigenen Angaben früh mit dem Weltraumvirus infiziert hat, ist im Frühjahr aus Backnang (bei Stuttgart), wo er zuvor fünf Jahre lang Geschäftsführer beim Unternehmen Tesat-Spacecom war, an die Weser gekommen. Auch Tesat mit seinen rund 1 200 Mitarbeitern zählt zur Airbus-Gruppe, in der Steckling gleich nach dem Studium gelandet ist und einige Jahre in Bremen war. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme für die Telekommunikation über Satelliten.

+ Marc Steckling ist Standortleiter bei Airbus D&S in Bremen. © Airbus

Von Tesat zurück nach Bremen

Zurück zu Airbus nach Bremen. Bei D&S werden auch die Rümpfe für den Militärtransporter A 400 M produziert. 176 Verträge seien unterzeichnet, heißt es, 127 Maschinen mittlerweile ausgeliefert und von Bremen aus 134 Rümpfe nach Sevilla zur Endfertigung geschickt.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus beschäftigt in Bremen den Angaben zufolge knapp 3 600 Mitarbeiter, davon 2 400 im Passagierflugzeugbau (Airbus Commercial) und 1 200 bei Defence and Space (600 in der Raumfahrt, 600 beim Militärtransporter).