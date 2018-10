„Blut“, der neue Bremer „Tatort“, feiert Premiere im Kino

Bremen - Von Steffen Koller. Horror im Saal, Wehmut bei den Schauspielern: Der Titel hatte die Messlatte hochgelegt, letztlich wurden die Erwartungen mehr als übertroffen. Im Kino „Cinemaxx“ feierte der vorletzte Bremer „Tatort“ mit Sabine Postel und Oliver Mommsen Premiere. „Blut“ von Regisseur Philip Koch ist alles andere als ein ganz normaler norddeutscher Krimi.

Ein Gläschen Sekt, ein Orangensaft, dazu Popcorn und Nachos. Für die mehr als 400 Besucher steht im „Cinemaxx“ alles bereit, was man für einen entspannten Kinoabend so braucht. Entspannt sitzt gut eineinhalb Stunden später aber kaum noch jemand da. Denn der Krimi, der das Ende des Ermittlerduos Inga Lürsen (Postel, 64) und Nils Stedefreund (Mommsen, 49) einläutet, folgt so gar nicht dem Katz-und-Maus-Muster, das der geneigte „Tatort“-Fan gewohnt ist. Horror steht auf dem Programm.

Und wer glaubte, gegen jeden Aberglauben immun zu sein, wird schnell eines Besseren belehrt. Bei der Bremer Polizei geht eines Nachts der Notruf einer jungen Frau ein. Wenig später finden die Ermittler das Opfer tot im Park. Lürsen und Stedefreund stehen vor einem Rätsel, wollen die Verletzungsmuster doch so gar nicht zu früheren Fällen passen. Der einzige Hinweis lautet: „Vampir“.

Während Lürsen dem klassischen Ermittlungsweg aus Indizien und Beweisen folgt, gerät Stedefreund zusehends in einen Strudel aus Aberglauben und Fieberträumen. Genre-Kino, den man aus dem Norden so nicht erwartet hat.

Horror aus Blutdurst und Wunden

Es dauert keine 15 Minuten, da kleben gestandene Männer an den Schultern ihrer Frauen. Zuschauer halten sich die Hände vors Gesicht. „Ich kann nicht hingucken“, flüstert ein Mann. Ein kurzer Aufschrei, dann erleichtertes Lachen. Alles nur Fiktion. Glück gehabt. Immer wieder hallt ein Raunen durch den überfüllten Saal. Wer keinen Sitzplatz abbekommen hat, hockt auf der Treppe. Blöd nur, dass es da keine „Angstgriffe“ gibt. Die sind Gold wert bei dem ganzen Horror aus Blutdurst und Wunden.

So sehr der neue „Tatort“, der am 28. Oktober wie gewohnt im Ersten (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird, auch erstaunen mag, so sehr kommt er beim Publikum an. Regisseur Philip Koch fand es „einfach eine reizvolle Idee, mit Horrorelementen zu operieren“ und übernahm die Idee von Producerin Judith Schöll, mal einen Genre-Film zu machen. Sie nennt „Blut“ ihr „Baby“.

Trotz aller Euphorie können Postel und Mommsen ihre Abschiedsgefühle nicht verbergen. Ein Film kommt noch, dann ist Schluss. Mommsen will „nochmal alles genießen“, dann werde „der Sack zugemacht“. Und Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, findet den Gedanken des Abschieds „ganz furchtbar“, wie er sagt.