Mordprozess in Bremen: Schwester des Opfers sagt aus

Von: Ralf Sussek

Zwei der drei Angeklagten bei Prozessbeginn im Landgericht Bremen. Drei Männer sind angeklagt, einen 46-jährigen Bremer umgebracht zu haben. © dpa/Schuldt

Im Mordprozess gegen drei Männer vor dem Landgericht Bremen haben am Donnerstag die Schwester des Opfers (46) und ihr Freund ausgesagt.

Bremen – Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen drei wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagte Männer steht im Kontrast zum Auflauf am Tag zuvor: Nur wenige Zuhörer, vereinzelte Journalisten, selbst zwei der insgesamt sechs Verteidiger betreten erst den Saal, als die Verhandlung im Landgericht schon läuft. Auch an diesem Donnerstag steht das Opfer im Vordergrund.

Die Angeklagten sollen im April 2020 einen 46-Jährigen aus der Bremer Neustadt – der Vermieter von zweien der Männer – überwältigt und an Händen und Füßen fixiert haben. Der heute 40-jährige Beschuldigte, der von der Anklage als federführend angesehen wird, habe das Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihm die Geldbörse aus der Hosentasche genommen und ihn zur Nennung mehrerer Pins aufgefordert haben, heißt es in der Anklage.

Demnach schlug der 40-Jährige weiter mit der Faust auf den Kopf seines Vermieters – obwohl dieser die PIN für die EC-Karte herausgegeben hatte. Gemeinsam mit dem 32-jährigen Mitmieter schleppte er den mittlerweile Bewusstlosen in den Keller, wo dieser stranguliert wurde und starb, heißt es in der Anklage weiter. Der Mitangeklagte (41) soll da schon zu einem Geldautomaten unterwegs gewesen sein, um 1 000 Euro abzuheben.

Mordprozess in Bremen: Opfer galt über Monate als vermisst

Der 41-Jährige war es auch, der bei der Polizei in mehreren Vernehmungen die Tat geschildert hatte. Zunächst war er als Zeuge vernommen worden, weil das Opfer seit Monaten vermisst war und er nach seiner Darstellung einer der Letzten gewesen war, der das Opfer lebend gesehen hatte. Angeblich hatte er in dessen Beisein dessen BMW verkauft.

Tatsächlich, das fanden die Ermittler heraus, war der 46-Jährige da längst tot. Ein Autohändler, dem der BMW verkauft worden war, hatte der Polizei die Kontaktdaten des 41-Jährigen mitgeteilt. Der hatte in einer seiner Vernehmungen – über deren Rechtmäßigkeit im Laufe des Prozesses noch heftig gestritten werden dürfte – auch davon berichtet, die Leiche mit den Komplizen zerstückelt und vergraben zu haben, um die Spuren des später angeklagten Verbrechens zu verwischen. Der Torso wurde gefunden, Arme, Beine und Kopf hingegen nicht.

Zeuge im Bremer Mordprozess: „Ich hatte so ein komisches Gefühl“

Die Schwester des Toten und ihr Freund waren jedenfalls zunächst arglos, als sie mit den beiden Mietern Kontakt aufnahmen. Das berichteten sie an den ersten Verhandlungstagen. Später wunderten sie sich, dass der 32-Jährige im Gespräch den Blickkontakt mit ihnen vermied und, als die Rede auf das Verschwinden des Vermieters, also des Bruders der Frau, kam, der 40-Jährige körperliche Symptome zeigte. „Das war komisch: Es war kalt und er war am Schwitzen“, sagt der Freund der Schwester aus. Und auch im Haus, in dem ihr Bruder gestorben sein könnte, entdeckten die junge Frau und ihr Begleiter Ungewöhnliches: eine kaputte Glastür im Erdgeschoss und eine Toilette im sonst leeren Kellergeschoss, die anscheinend nicht unbenutzt war. Der Freund entdeckte im Garten den Kassenbon eines Baumarkts und mehrere Müllsäcke. Hineinzuschauen wagte er indes nicht – „ich hatte so ein komisches Gefühl“.

Die Besuche bei den Mietern seien geprägt gewesen von der Sorge um den verschwundenen Vermieter und der Unzufriedenheit der Mieter über den Zustand des Hauses in der Rheinstraße. „Wie würden Sie das Haus beschreiben?“, fragt der Vorsitzende. „Eine ganz normale Baustelle“, antwortet der Zeuge, der selbst im Baubereich tätig ist. Allein das von den Mietern zusammen bewohnte Dachgeschoss war renoviert, wenn auch nicht fachgerecht, so der Freund: „Für diese Arbeiten hätte ich kein Geld bezahlt.“

Auf die Frage des Vorsitzenden, wie es der Freundin heute gehe, muss der Zeuge schlucken, Tränen steigen in seine Augen: „Ich brauche einen Moment.“ Nach einer Pause geht es wieder. „Es geht ihr schlecht“, beschreibt er den langen Prozess, den Verlust des Bruders zu verwinden. „Ich bewundere, dass sie so stark ist.“ - Der Mordprozess wird am Dienstag, 14. Februar, fortgesetzt.