Bebauung des Rennbahngeländes erntet weiter Skepsis

Bremen - Von Martin Kowalewski. Das Areal und seine Gestaltungsmöglichkeiten kennenlernen – auf vier Touren erkundeten Bauplaner und etwa 200 Interessierte bei einem Ortstermin das Rennbahngelände. Die Resonanz bei den Bürgern bleibt mäßig, aber ein paar Vorschläge werden notiert.

Stadtplaner Ronald Risch vom Senator für Bau und Verkehr gibt seinen Begleitern eine Aufgabe: Flächen schätzen. Metallstangen stehen bereit. Vier davon kommen in die Erde, drum herum ein Absperrband. Die Beteiligten schätzen die Fläche eines Reihenhauses, sechs mal zwölf Meter, recht gut. „In der Regel kommen sechs bis zwölf nebeneinander. Geschossbauten haben 30 mal 15 Meter“, sagt Risch.

Er fragt, was für eine Bebauung sich die Besucher vorstellen können – und wie bestimmte Gestaltungsfragen, etwa die Rolle von Grün- und Wasserflächen, zu gewichten sind. Viele Leute grummeln. Man glaubt nicht daran, dass Investoren nach der Meinung der Anwohner fragen. Schnell wird die Meinung der Mehrheit deutlich: Wenn schon bebauen, dann nicht zu dicht. Ein Mann schlägt vor, am Rande des Areals ein Studentenwohnheim zu errichten und daneben möglichst Sportanlagen. Eine Anwohnerin, die häufig auf dem Gelände joggt, hält die Debatte für müßig. Einfamilienhäuser seien unsinnig, weil: in der Lage viel zu teuer. Gestaltungsaspekte müssten mit den zukünftigen Bewohnern besprochen werden.

Bei der Begehung ist auch Dirk Kühling vom Wirtschaftsressort, das die Rennbahnfläche verwaltet, dabei. Er sieht in der Bebauung eine Chance. „Die Stadt hat wohnungspolitische Ziele. Wir kriegen hier besonders gut einen Dreh rein. Die Regel ist ja, dass wir bei 25 Prozent sozialen Wohnraum bei Neubauten wollen“, sagt Kühling. Etwas gesprächsfreudiger werden die Besucher vor einem See. Landschaftsarchitekt Dirk Knode vom Bauressort sagt: „Die Gewässer auf dem Gelände haben eine hohe Wertigkeit. Werden sie beseitigt, muss ein Ausgleich geschaffen werden.“ Die Skepsis der Besucher bleibt – zu stark wiegt die Ablehnung des Bauprojekts.

„Es ist vielleicht mal ein Erlebnis, hier zu laufen, bevor die Fläche bebaut wird. Ich habe den Traum, das zu verhindern“, sagt Anwohner Uwe Jacobs. Nicht aufgekommen sei das Gefühl, wirklich beteiligt worden zu sein. So sieht es auch Frank Lenk, Vorsitzender des Rennvereins und Gegner der Bebauung. Er habe mit 15 Leuten auf der Tour die Gruppe gewechselt. „Wir sollten einfach nur Wasserflächen rechnen. Aber auch in der anderen Gruppe fand kein offenes Gespräch statt. Es wurde einfach das Gebiet abgegangen“, so Lenk.

Am Ende werden Zwischenstände von Fachgutachten präsentiert. Es seien keine ungewöhnlichen Altlasten bei der Analyse des Bodens festgestellt worden. Den Gewässern und der Ufervegetation wird eine hohe ökologische Wertigkeit zugeschrieben. Es wurden geschützte Vogelarten und Amphibien beobachtet. Die hydrologische Untersuchung ermittelte hinreichende Abstände zwischen Grundwasser und Erdoberfläche. Bei Starkregen würde es zwei bis drei Tage dauern, bis die Abflussmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen. Die Bebauungsgegner hoffen derweil auf einen Volksentscheid.