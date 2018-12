80er-Jahre führen Musicaldarsteller Michael Chadim nach Bremen zurück

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Musicaldarsteller Michael Chadim war beim Bremer Musical „Jekyll & Hyde“ mit von der Partie, am Theater Bremen stand er in „Cabaret“, „My Fair Lady“ und „Kiss me, Kate“ auf der Bühne. Jetzt, nach Jahren, feiert er sein Bremen-Comeback – auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Hier spielt er im 80er-Jahre-Musical „Boygroup“, das noch bis in den Januar hinein zu sehen ist.

Die Hits der 80er spielen eine wichtige Rolle in dem Stück. Hits, mit denen Chadim, Jahrgang 1970, aufgewachsen ist. „Jahre später all die Songs zu singen, zu denen man mit 17, 18 Jahren getanzt hat, das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk“, sagt Chadim beim Gespräch an Bord des Theaterschiffs. Es sind Stücke wie „One More Night“ (Original: Phil Collins), „One Night in Bangkok“ (Murray Head) und „Everybody Wants to Rule the World“ („Tears for Fears“).

„Das sind keine einfachen Songs“, sagt Chadim. „Die 80er-Musik steckt voller kompositorischer Raffinessen, das ist schon cool.“ Und es macht folglich auch Spaß, diese Lieder auf der Bühne zu singen, während sich die Geschichte des Stücks – es geht um das Comeback einer Boyband aus den 80ern – entfaltet. „Wir springen von einem Hit zum nächsten. Es wird nie langweilig, ich freue mich jeden Abend, diese Songs zu singen.“

Chadim – eigentlich aus Berlin – freut sich zudem, einmal wieder in Bremen zu arbeiten. Er sei sehr gerne hier, sagt er. „Ich mag die Leute, die Direktheit.“ Und überhaupt: „Die Parks, das Wasser, das Schnoorviertel – hier ist alles in der Nähe. Ich habe eine sehr glückliche Zeit hier verbracht. Bremen ist meine Lieblingsstadt.“ Ein schönes Kompliment von einem, der von Berufs wegen viel herumkommt.

Das Musical „Jekyll & Hyde“ im eigens dafür errichteten Musicaltheater (heute: Metropol-Theater) hatte Chadim einst an die Weser geführt. Er blieb schließlich für fünf Jahre, was viel mit dem Schauspieler und Musicalregisseur Helmut Baumann zu tun hatte. Chadim kannte ihn aus Berlin. Als Baumann die „Cabaret“-Produktion am Theater Bremen vorbereitete, wurden dafür männliche Darsteller gesucht, die mindestens 1,80 Meter groß sein sollten. Chadim, 1,75 Meter, sprach Baumann trotzdem drauf an. „Eine Woche später hatte ich den Vertrag.“

Nach „Cabaret“ folgten „My Fair Lady“ und „Kiss me, Kate“. „Das war für mich der erste große Soloauftritt in einem großen Musical“, sagt Chadim. Zeiten, die den Berliner im Herzen ein bisschen zu einem Bremer machten. Nun ist er wieder da.

Das Stück

Das 80er-Jahre-Musical „Boygroup“ steht bis einschließlich Sonnabend, 12. Januar 2019, auf dem Spielplan des Theaterschiffs (Tiefer). Auch Silvester wird das Stück gespielt. Kartenpreise: ab 28 Euro, Silvester ab 58 Euro. Regie: Michael Fajgel. Die Darsteller: Inga Jamry, Larissa Scherschel,Thomas Wissmann, Mark Derichs, Michael Chadim, Sven Olaf Denkinger.

kuz