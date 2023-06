ICE-Tickets für unter 10 Euro: Angebot auf der Strecke Bremen – Hamburg

Von: Andree Wächter

Günstig in den Urlaub mit der Bahn – nach dem 49-Euro-Ticket kommt jetzt das 9,90-Euro-Ticket für IC- und ICE-Kurzstrecken.

Bremen/Hamburg – Keine Aprilscherz: Eine Art 9-Euro-Ticket ist temporär zurück. Die Deutsche Bahn bietet IC- und ICE-Tickets für unter zehn Euro an. Laut Bahn-Mitteilung kostet die Kurzstrecke Bremen – Hamburg 9,90 Euro. Mit der BahnCard 25 und 50 bekommen Kunden zudem 25 Prozent Rabatt, sodass Reisende auf diesen Verbindungen schon ab 7,40 Euro im Fernverkehr unterwegs sein können. Zuletzt hatte die Bahn eher Schlagzeilen produziert, weil es auch in Niedersachsen Bahn-Streiks geben sollte.

Deutschlandweit gibt es noch weitere Kurzstrecken, die mit einem Ticket für unter 10 Euro befahren werden können. Insgesamt stehen während des Aktionszeitraums mehr als eine Million Tickets zur Verfügung. Den Aktionspreis gibt es vom 11. Juni bis 31. Juli für die 2. Klasse, schreibt die Bahn. Bis wann die Tickets eingelöst werden müssen, wurde nicht mitgeteilt.

Erst im Mai war das deutschlandweite 49-Euro-Ticket gestartet. In Niedersachsen gibt es ein für bestimmte Gruppen wie Schüler ein 29-Euroticket. Im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 ist das 49-Euro-Ticket ein Abokauf. Gekauft wird das Ticket mit der App der Deutschen Bahn (DB), der App des lokalen ÖPNV-Anbieters oder im Internet. Die Kunden schließen automatisch ein Abonnement ab, es ist damit so etwas wie eine Jahreskarte mit monatlicher Zahlweise. Einzelkäufe sind also nicht vorgesehen. Doch mit einem Trick lässt sich diese Modalität einfach umgehen.

Die Deutsche Bahn soll bald IC- und ICE-Tickets, unter anderem auf der Kurzstrecke Bremen – Hamburg, für 9,90 Euro anbieten. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/imago/Montage

Wer jetzt schon weiß, dass er das 49-Euro-Ticket nur einen bestimmten Zeitraum nutzen wird, wie Urlaubsfahrten oder die Anreise zum Hurrikane-Festival 2023, sollte es sofort wieder kündigen. Kündigt ein Kunde allerdings nicht, verlängert sich das Ticket um einen Monat. Ratsam ist also bei Vertragsabschluss, auf die Kündigungsfrist des Anbieters zu achten, bei dem das Ticket gekauft wird.