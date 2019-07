Im Schlaf überrascht: Behörden schieben Clan-Chef Ibrahim Miri ab

In einer spektakulären Aktion abgeschoben: der Chef des Miri-Clans, Ibrahim Miri.

Der Chef des Miri-Clans, Ibrahim Miri, ist offenbar in seine Heimat abgeschoben worden. Bremer und Berliner Behörden haben in einer spektakulären Geheimaktion zusammengearbeitet.

Bremen – Zugriff am frühen Morgen: Ibrahim Miri (46), Chef des berüchtigten Bremer Miri-Clans, ist Mittwoch bei einer spektakulären Geheimaktion von Spezialkräften der Polizei festgenommen und in sein Heimatland Libanon abgeschoben worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Innenressorts am Mittwoch. „Die besagte Person war ausreisepflichtig und wurde abgeschoben.“

Weiter sagte die Sprecherin: „Aus übergeordneten Sicherheitsinteressen, die die Mitarbeiter der Behörde betreffen, werden wir nicht mehr dazu sagen.“ Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, schlichen sich schwerbewaffnete Spezialkräfte von Bremer und Berliner Behörden sowie Bundesbehörden gegen 3.40 Uhr in die Unterkunft des Clan-Chefs, rissen ihn aus dem Schlaf und nahmen ihn fest.

Bremen: Aktion über Monate geplant

Die Aktion, die laut „Bild“ den Namen „Störung der Nachtruhe des Herrn Miri“ trug, sei über Monate geplant gewesen. Nach der Festnahme wurde der 46-Jährige mit einem Hubschrauber von Bremen zum Flughafen Berlin-Schönefeld geflogen. Dort hob gegen 6.20 Uhr ein Learjet ab – und Spezialkräfte brachten Miri in den Libanon, nach Beirut. Am Flughafen angekommen, nahmen libanesische Behörden den Mann in Empfang.

Ibrahim Miri geriet in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2014 wurde der damalige Chef des Motorradclubs „Mongols MC Bremen“ – erbitterte Feinde der „Hells Angels“ – zusammen mit zwei weiteren Angeklagten des gewerbsmäßigen Drogenhandels schuldig gesprochen. Ibrahim Miri wurde zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Motorradclub seien laut Zeugenaussagen damals alle Fäden des Drogenhandels zusammengelaufen.

Vorwürfe: Erpressung, Drohung, Gewalt

2018 saß er abermals auf der Anklagebank. Die Vorwürfe: unter anderem Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressung und Körperverletzung. So soll er zusammen mit weiteren damals Angeklagten mehrere Bremer Geschäftsmänner aufgesucht und ihnen und ihren Angehörigen mit Gewalt gedroht haben, sollten sie kein Schutzgeld an den Familienclan zahlen. Der Prozess platzte – unter anderem weil ein Angeklagter untertauchte.

Sicherheitsbehörden rechnen dem Clan allein in Bremen etwa 3000 Mitglieder zu. Nur ein Bruchteil soll gut integriert sein. Nach Angaben der „Informationssammelstelle Ethnische Clans“ (Istec) sind rund 1800 von ihnen bereits straffällig geworden. Vorrangig sollen die Mitglieder in Bereichen der Prostitution und des Menschen-, Waffen- und Drogenhandels Geld verdienen. Die Zahl der Intensivtäter ist laut Istec-Bericht „dreistellig“. Die Hochburgen der meist kriminellen Geschäfte sind demnach Berlin, Essen – und eben Bremen.

Abschiebeversuche seit 2006

Seit 13 Jahren – seit Januar 2006 – versuchen die Bremer Behörden, Ibrahim Miri abzuschieben. Denn: Seitdem gilt der Mann als „vollziehbar ausreisepflichtig“. Jetzt endlich gelang der spektakuläre Schlag gegen die organisierte Kriminalität in der Hansestadt. Die Innenbehörde geht seit Monaten verstärkt gegen Familienclans und ausländischeBetrüger vor. Dabei wurden bislang zahlreiche Immobilien, Wertgegenstände und Luxusautos beschlagnahmt.

Medienberichten zufolge schlichen sich Spezialkräfte in der Nacht in die Wohnung des 46-Jährigen in Bremen. Im Hubschrauber ging es mit Begleitung nach Berlin-Schönefeld und dann im Learjet nach Beirut in den Libanon. Laut Bremer Innenressort ist der Mhallami-Kurde seit 13 Jahren ausreisepflichtig.

Medienberichten zufolge schlichen sich Spezialkräfte in der Nacht in die Wohnung des 46-Jährigen in Bremen. Im Hubschrauber ging es mit Begleitung nach Berlin-Schönefeld und dann im Learjet nach Beirut in den Libanon. Laut Bremer Innenressort ist der Mhallami-Kurde seit 13 Jahren ausreisepflichtig.