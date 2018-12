Jacobs-Forscher untersuchen Umweltauswirkungen des Tiefseebergbaus im Pazifik

Bremen - Der Rohstoffhunger der modernen Gesellschaft wächst rasant, natürliche Ressourcen sind begehrt. Während deren Abbau im Weltraum nur eine Frage der Zeit sein dürfte, hat der Run auf die Rohstoffe in der Tiefsee längst begonnen. Mit den Folgen des Tiefseebergbaus beschäftigen sich Forscher der Jacobs-Universität.

Wirtschaftlich interessante Mengen an Nickel, Kobalt, Kupfer und anderen Edelmetallen sind in Manganknollen enthalten, die sich über Millionen von Jahren auf dem Meeresboden gebildet haben. Die Umweltauswirkungen und -risiken eines möglichen Abbaus dieser schwarzen Klumpen, 4. 000 Meter unter der Meeresoberfläche, untersucht ein internationales Projekt, an dem auch Wissenschaftler der Jacobs-Universität beteiligt sind.

Die Tiefsee ist ein riesiges, noch wenig untersuchtes Gebiet, in dem nach Angaben der Jacobs-Uni ökologische Prozesse aufgrund von niedrigen Temperaturen, Dunkelheit und begrenzten Nahrungsmitteln langsam ablaufen. Das Ökosystem brauche daher Jahrhunderte, um sich von Störungen zu erholen. Viele Arten seien noch nicht entdeckt, und einige der Prozesse, die in der Tiefsee ablaufen und möglicherweise weitreichende Auswirkungen haben können, seien noch nicht vollständig verstanden. Auch das chemische Gleichgewicht zwischen Meeresboden und Wassersäule werde durch einen technischen Eingriff gestört, heißt es.

+ Die „Sonne“, hier bei einem Besuch 2014 im Bremer Getreidehafen. Foto: Reineking

Anfang Februar 2019 geht das internationale Team im mexikanischen Manzanillo an der Pazifikküste an Bord des deutschen Forschungsschiffes „Sonne“. Das Ziel der Gruppe von Wissenschaftlern aus 32 Partnerinstitutionen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Portugal, Italien, Norwegen, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen und Jamaika: die vier Tagesreisen entfernte Clarion-Clipperton-Zone. In diesem Gebiet im Zentralpazifik wollen die Forscher einen Tiefseebergbau-Versuch eines belgischen Unternehmens beobachten und untersuchen.

Der Abbau von Manganknollen vom Meeresboden beeinflusst Laut Jacobs-Universität das Oberflächensediment, also die Ablagerungen am Meeresboden. Er wirbelt weiche Tiefseesedimente auf, wodurch eine Fahne entsteht, die sich über weite Strecken ausbreitet, bevor sie auf den Meeresboden zurückkehrt. In Echtzeit untersuchen die Wissenschaftler diese Sedimentfahnen und entnehmen direkt nach dem Eingriff Proben aus dem betroffenen Gebiet. Insgesamt drei Monate halten sich die Forscher in der Region auf.

+ Jacobs-Wissenschaftlerin Sophie Paul forscht an Bord der „Sonne“ im Zentralpazifik.

Das Team der Jacobs-Uni, darunter Postdoc Sophie Paul, die nach ihrer Promotion an der Uni in Bremen-Nord arbeitet, konzentriert sich dabei auf die Metallverteilung im Sediment und im sogenannten Porenwasser des Sediments – Wasser, das in feinen Hohlräumen des Bodens und des Gesteins enthalten ist. Aus seiner Zusammensetzung können die Forscher unter anderem Rückschlüsse auf die Art und das Ausmaß der Veränderungen ziehen. Sedimentkerne werden im Kühlraum des Schiffes untersucht, um die Temperaturbedingungen aus der Tiefsee so gut wie möglich zu erhalten und nach der Fahrt im Labor der Privat-Universität analysiert.

Beteiligt an dem Projekt sind auch der Ozeanograph Prof. Dr. Laurenz Thomsen von der Jacobs-Uni sowie der Postdoc Benjamin Gillard. Seitens der Jacobs-Uni leitet die Geochemikerin Prof. Dr. Andrea Koschinsky das Forschungsvorhaben. Das Bundesforschungsministerium fördert „Mining Impact 2“ mit 442 .000 Euro für die Jacobs-Universität.

vr