Mercedes Bremen feuert Hunderte Mitarbeiter

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das Mercedes-Werk in Bremen kündigt Hunderten Leiharbeitern. Der Konzern begründet die Maßnahme mit Lieferengpässen in der Branche.

Bremen – Mercedes trennt sich in Bremen von etwa 500 Leiharbeitern. Der Grund dafür ist eine Drosselung der Autoproduktion im Werk, die aufgrund von Lieferengpässen in der Branche in Bremen geplant ist. Zuvor hatte das Management angekündigt, einige Schichten zu streichen.

500 Leiharbeiter betroffen: Mercedes Bremen feuert Hunderte Mitarbeiter

Wie das Regionalmagazin Buten un Binnen jetzt berichtet, plant das Management des Bremer Mercedes-Werks, sich noch im Frühjahr von mindestens 500 Leiharbeitern zu trennen. In der Sebaldsbrücker Autofabrik sind nach Schätzungen der Gewerkschaft IG Metall derzeit knapp 2000 Leiharbeitskräfte beschäftigt. Dem zugrunde sollen die Lieferkettenprobleme und die Engpässe in der Branche liegen. Zuvor hatte der Autohersteller angekündigt, in Bremen in einigen Bereichen die Nachtschicht zu streichen.

Das Mercedes-Werk in Bremen trennt sich von hunderten Mitarbeitern. Der Konzern begründet die Kündigungen mit Lieferengpässen in der Branche. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Bisher hatte die Leitung der Bremer Autofabrik bei Bauteil-Engpässen meist Kurzarbeit für die Belegschaft beantragt. Im Gesamtjahr plant Mercedes nach eigenen Angaben trotz der aktuellen Einschränkungen, mehr Autos in Bremen zu bauen als 2022. Das Mercedes-Werk in Sebaldsbrück ist mit rund 12.500 Beschäftigten Bremens größter privater Arbeitgeber.