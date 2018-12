Sarah Ankermann ist neue Leiterin des Tierheims

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Sarah Ankermann hat einen Hund, vier Katzen und fünf Rentner-Ponys – die Nähe zu Tieren ist schon mal eine gute Voraussetzung für ihren neuen Job. Die 35-Jährige wird neue Leiterin des Bremer Tierheims an der Hemmstraße. Seit ein paar Wochen verstärkt die Tierärztin bereits das Team im „Dorf der Tiere“ in Findorff. In Kürze wird sie Brigitte Münch ablösen, die sich nach mehr als 30 Jahren im nächsten Jahr in den Ruhestand verabschiedet.

Das Team im Tierheim arbeitet schon seit langem mit Sarah Ankermann zusammen, doch auch der eine oder andere Besucher dürfte sie bereits gesehen haben: Seit vielen Jahren betreut sie das Tierheim als Tierärztin. Am „Tag der offenen Tür“ war Ankermann beispielsweise für die Chip-Aktion bei den Hunden zuständig. Fast zehn Jahre hat die 35-Jährige als Tierärztin in einer Kleintierklinik gearbeitet.

In Findorff wird sie nun nicht nur für die Vermittlung der vielen Tierwaisen zuständig sein, sondern auch für die tierärztliche Versorgung. Im Tierheim werden dafür zur Zeit entsprechende Behandlungsräume hergerichtet. Schon jetzt erhalten alle Fundtiere, die ins Tierheim kommen, sofort eine Erstuntersuchung – und natürlich auch eine entsprechende Versorgung, wenn es erforderlich ist, sagt Brigitte Wohner-Mäurer, Vorsitzende des Bremer Tierschutzvereins.

„Bislang war dies nur bei verletzten Tieren möglich, denn diese mussten umgehend in die Tierklinik gebracht werden“, so die Vorsitzende. Für die Tiere bedeute eine eigene Tierärztin im Haus künftig weitaus weniger Stress. Wohner-Mäurer: „Gerade Fundtiere sind oftmals stunden- oder sogar tageweise umhergeirrt, bevor man sie ins Tierheim gebracht hat. Wir sind sehr froh, mit Sarah Ankermann eine erfahrene und engagierte Tierärztin im Team zu haben, die sich nun um unsere Schützlinge kümmert, aber besonders auch bei Notfällen sofort zur Stelle ist.“

Sarah Ankermann freut sich auf ihre neue Herausforderung. „Ich kenne das Tierheim ja schon seit vielen Jahren und war oft mehrmals die Woche vor Ort, um die Tiere zu versorgen. Nun habe ich die Möglichkeit, die vielen Schützlinge hier nicht nur tierärztlich zu betreuen, sondern auch bei der Vermittlung zu helfen“, sagt sie. Schon als Kind lagen ihr die Tiere sehr am Herzen. Und so war es für sie auch relativ früh selbstverständlich, Tiermedizin zu studieren und Tierärztin zu werden, erzählt die künftige Leiterin. Ihr Studium absolvierte Ankermann an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, seit 2016 ist sie Fachärztin für Klein- und Heimtiere.

Bremer singen für Bremen

Was passiert, wenn sich die Big Band Bremen, der Domchor St. Petri, der Gospelchor des Bremer Doms, der Seemannschor Vegesack, ein Chor ehemaliger Werder-Spieler sowie diverse Größen der Bremer Kulturszene kurz vor Heiligabend treffen? Dann heißt es, Bremer singen für Bremen beim ersten „Bremer Weihnachtssingen“. Veranstalter sind Jörn Meyer vom Metropol-Theater und Jan Trautmann von der Agentur „Bremen Events & Concerts“ (BEC).

Warum nicht mal Weihnachtslieder gemeinsam mit der Familie und vielen anderen in einem Konzertsaal singen, dachten sich die Macher. Das „Bremer Weihnachtssingen“ beginnt am Sonntag, 23. Dezember, 18 Uhr, im Metropol-Theater am Richtweg. Die Moderation übernimmt Dirk Böhling. Auf der Bühne stehen unter anderem Denis Fischer, Heidi Jürgens, Bettina Pilster, Sabine Urban, Viviennne Kaarow, Erika Spalke sowie Andrea von Felde.

Begleitet werden sie von Hans Jürgen Osmers am Piano, wenn sie gemeinsam mit dem Publikum Weihnachtslieder singen. „Die Idee ist entstanden, als ich mit ein paar Kollegen zusammensaß und wir uns überlegten, ob und was man gemeinsam für die Stadt auf die Beine stellen kann. Wir wollten gemeinsam etwas für Bremen, die Bürger und die Region machen“, sagt Jörn Meyer. Er stellt das Theater mit seinen 1 400 Plätzen zur Verfügung, Trautmann kümmerte sich um die Mitwirkenden. Der Erlös geht unter anderem an die SOS-Kinderdörfer. Ein paar Karten (etwa 15 Euro) gibt es noch, unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.