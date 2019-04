Humorvoll und klar: Stefanie Supplieth und ihre Skulptur „Ihr mich auch“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Ihr mich auch“ heißt Stefanie Supplieths Skulptur, die sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Haltung ist aufrecht, die Aussage eindeutig. Dennoch wirkt die Skulptur nicht aggressiv.

Stefanie Supplieth hat einige Zeit überlegt, ob sie die freche Skulptur mit dem Namen „Ihr mich auch“ für unsere Serie aussuchen soll. Doch das Thema Haltung ist ihr angesichts vieler aktueller politischer Themen wichtig. „US-Präsident Donald Trump hat mich zu dieser Figur inspiriert“ sagt sie. Den Rücken gerade zu machen, eigene Ansichten zu vertreten und nicht nur mit dem „Mainstream“ zu gehen, hält die Bremer Künstlerin für sehr wichtig. Also entschloss sie sich auch für diese Skulptur.

„Es ist ein Statement, aber humorig. Ich wünsche mir mehr Menschen, die sich trauen, gängigen Auffassungen etwas entgegenzuhalten, ohne dabei verbissen oder frustriert zu werden.“ Supplieth ist für eine klare Sprache, ohne laut zu werden oder sich gegenseitig zu attackieren.

Ihrer Auffassung nach können wir unsere Wünsche und Vorstellungen mitteilen, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen und einander zuhören. Das bedeute auch, den anderen nicht mundtot zu machen oder auszugrenzen.

Supplieth stellt all ihre Charaktere auf ein Fundament. Dieses bildet die Basis oder die Geschichte der Figur. Einige Details arbeitet sie heraus, vieles bleibt nur angedeutet. „Die Geste ist wichtig“, sagt Supplieth, „nicht die Kleidung oder der Körper.“ So kann jeder eine eigene Geschichte darin erzählt sehen.

Auf die Kunst gekommen ist die 1963 in Braunschweig geborene Bildhauerin über einen Umweg. Früh wurde sie Mutter, war dann Erzieherin und entschloss sich, als ihr Sohn größer war, zu einem Kunststudium in Bremen. Ihr Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken, war stärker als die Angst vor der damals plötzlichen finanziellen Unsicherheit.

Supplieth geht täglich frühmorgens ins Atelier. Gerne arbeitet sie nach einer Pause auch noch mal abends, wegen der Ruhe, die dann herrscht. Zu den Herausforderungen des Künstlerlebens zählt die Bremerin den Spagat zwischen dem Druck, sich durch die Kunst finanzieren zu können und gleichzeitig dabei nicht die künstlerische Freiheit zu opfern. „Denn man merkt ja, was sich gut verkauft. Also stelle ich mir regelmäßig die Frage: Mache ich das jetzt, weil ich es verkaufen will oder weil es wirklich meins ist? Ein Stück Freiheit gibt ihr ihre Arbeit in der Jugendvollzugsanstalt in Oslebshausen. Hier macht sie Kunst mit jungen Häftlingen.

Ob wir Kunst brauchen? „Unbedingt. Sie formt und prägt eine Gesellschaft. Sie erzählt Geschichten, bringt Dinge auf den Punkt und zeigt, woher wir kommen.“

Zu den Künstlern, die für Supplieth besonders bedeutend sind, zählen der britische Streetart-Künstler Banksy, dessen Schablonen-Graffiti weltberühmt sind, und der deutsche Bildhauer Lothar Fischer (1922 bis 2004), der unter anderem durch seine abstrahierten Menschenskulpturen auffällt.

An Banksy gefällt Supplieth dessen humorvolle und subtile Art, etwas darzustellen. Für seine Zeit war es neu, Kunst anonym und auf der Straße zu platzieren. An Fischer mag sie dessen unkonventionelle Art seiner Skulpturen und deren Schlichtheit.

Wenn Supplieth jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann ginge „Ihr mich auch“ ins Weiße Haus zu Donald Trump nach Washington. „Nimm Dich nicht so wichtig“ würde die Botschaft lauten. Supplieth hält Trumps Ich-bezogene und kurzsichtige Art zu regieren für wenig hilfreich, um Probleme zu lösen.