Das Hotel „Lindenhof“ am Domshof: Dichter und Prinzen

Bremen - Die Gestaltung des Domshofs – ein Dauer-Diskussionsthema in Bremen. Das war auch in früheren Zeiten schon so, als der Domshof ein beliebter Hotelstandort im Herzen der Stadt war. Eine der großen Herbergen war das Hotel „Lindenhof“. Längst ist es verschwunden – und damit heute Thema in unserer gleichnamigen Serie.

Mehr als 60 Linden waren im ausklingenden 18. Jahrhundert auf dem Domshof gepflanzt worden, um den Platz zu verschönern. Der Dombezirk gehörte in jenen Tagen hoheitlich zum Kurfürstentum Hannover – bis 1803, als der Bezirk (und damit der Domshof) unter bremische Verwaltung kam. Wieder wurde der Platz umgestaltet; und in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts siedelten sich Hotels und Kaffeehäuser, Schankwirtschaften und Restaurants hier an.

Zu den Herbergen zählten das Hotel „Stadt Frankfurt“ und eben der „Lindenhof“. Namen sind bekanntlich Schall und Rauch – als der „Lindenhof“ öffnete, standen die Linden schon längst nicht mehr am Platz. Hoteliers und Gäste schätzten am Domshof die zentrale, aber zugleich ruhige Lage.

Der Gastwirt Albrecht Knoche hatte den Lindenhof um das Jahr 1821 herum errichten lassen, ein altes Patrizierhaus wurde für den Neubau abgerissen. Es war nicht irgendein Hotel, es war ein vornehmes Haus, das vornehmste am Platz.

Das zeigte sich auch an den Gästen. Anno 1826 übernachtete Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen im „Lindenhof“ am Domshof. 1830 folgte ein Wittelsbacher: Kronprinz Maximilian von Bayern. Sechs Jahre später reiste ein weiterer Wittelsbacher an – König Otto I. von Griechenland. Auch der österreichische Komponist Johann Strauß war 1836 im „Lindenhof“ zu Gast.

Und wo wir gerade in der Welt der Kultur Station machen: 1826 und 1843 wohnte der Schriftsteller Heinrich Heine im Bremer „Lindenhof“. 1826 war Heine auf dem Weg an die Nordsee (was sich unter anderem in seinen „Reisebildern“ niederschlug). Bei seinem Besuch 1843 litt der Dichter – so jedenfalls die Überlieferung – dann unter dem schlechten Bremer Wetter und dem Freimarktslärm. Damals wurde das Volksfest (auch) auf dem Domshof gefeiert, da war es mit der ruhigen Lage natürlich vorbei.

Ebenfalls 1843 war ein Kollege Heines, der Däne Hans Christian Andersen, im „Lindenhof“ abgestiegen. Allerdings nicht, um sich auf dem Bremer Freimarkt zu vergnügen. Andersen besichtigte das am Bischofstor in den Wallanlagen – auf dem Theaterberg – frisch errichtete Bremer Stadttheater.

Andersen war auf der Reise von Kopenhagen nach Paris. Er nutzte die Gelegenheit, um sich mit einer glühenden Verehrerin zu treffen – mit der Oldenburgerin Lina von Eisendecher. „Ihre Bücher sind mir ein Heiligthum, ich schöpfe Alles aus ihnen, Andacht, Wonne, Schmerz“, hatte die Verehrerin dem dänischen Dichter in einem ihrer Briefe geschrieben. Der Däne und die Oldenburgerin schickten einander über Jahre Briefe.

Doch zurück ins Hotel „Lindenhof“. Das Gebäude war im Jahr 1837 um eine Etage aufgestockt worden. Eisenbahn und industrielle Revolution trugen zum wachsenden Reiseverkehr bei; davon wollte man auch in Bremen profitieren. Aber es waren andere, die dann profitierten: „Hillmanns Hotel“ am Herdentor, 1847 eröffnet, war noch luxuriöser, es war moderner und es lag näher am Bahnhof.

Als der „Lindenhof“ 1854 in den Besitz von Wilhelm Wallau überging, der dort zusätzlich ein neues Café eröffnete, hatte das Haus seine größten Tage hinter sich. Wallau ging in Konkurs. 1862 kaufte die Stadt das Hotel und wandelte es in einen Behördensitz um. Der Name „Lindenhof“ stand weiter an der Fassade. Bei einem Bombenangriff im Oktober 1944 wurde das Gebäude zerstört.