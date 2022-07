„Oben ohne“-Protest in Bremen: 28 Frauen lösen Polizeieinsatz in Horner Freibad aus

Von: Fabian Raddatz

In Bremen haben Dutzende Frauen oberkörperfrei in einem Freibad demonstriert. © Annette Riedl/dpa

Dutzende Frauen sind am Samstagnachmittag oberkörperfrei in einem Bremer Freibad geschwommen. Die Protestaktion rief auch die Polizei auf den Plan.

Bremen – Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Free All Nipples“ oder „All Boobs are beautiful“: Dutzende Frauen haben am Samstagnachmittag, 17. Juli 2022, oben ohne in einem Freibad in Bremen demonstriert. Ihre Forderung: Gleichberechtigung beim Baden. Die Polizei sprach von 28 Teilnehmenden, die Veranstalter, eine feministische Gruppierung aus Bremen, von 40.

Nach Informationen der Polizei alarmierten Bad-Mitarbeiter die Beamten, weil die Frauen die Anlage trotz Aufforderung nicht verlassen wollten. „Nach einem Gespräch mit den Einsatzkräften packten die Frauen ihre Sachen zusammen und verließen das Gelände“, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Sie leitete nun Ermittlungen wegen des Durchführens einer nicht angemeldeten Versammlung ein.

Die feministische Gruppierung berichtete auch auf Twitter von ihrem „oben ohne“-Protest in Bremen: „Bei unserer Aktion ‚Free the nippel – gleichberechtigt Oberkörperfrei im Schwimmbad‘ heute im Horner Bad wollten wir normalisieren, dass Menschen aller Geschlechter entspannt ins Schwimmbad gehen können – auch oberkörperfrei.“ Die Teilnehmenden genossen nach eigenen Angaben die Sonne und rutschten auf der Wasserrutsche“ im Horner Freibad.

Dabei seien aber auch Sätze von Anwesenden gefallen, wie: „‚immerhin eine schöne Aussicht‘ oder ‚zieht euch was an, die Kollegen kriegen schon ‚Stiehlaugen‘“, heißt es auf Twitter. Die Gruppierung rief bereits vergangene Woche zu der Protestaktion auf, um auf den Sexismus aufmerksam zu machen.

„Oben ohne“-Protest im Bremer Freibad: „Alle die wollen, sollten ihre Nippel zeigen dürfen!“

Laut den Veranstaltern des „oben ohne“-Protests in Bremen ging es dabei um eine neue Regelung im niedersächsischen Göttingen. Dort ist das Baden ohne Oberkörperbekleidung seit Ende April für alle testweise an den Wochenenden erlaubt. Beim ersten Oben-ohne-Schwimmen in Göttingen gab es „ungewöhnlich viele Badegäste“. Und auch in Nordrhein-Westfalen erlaubte ein Freibad das Schwimmen ohne Bikini.

In Bremen hatte sich die Politik gegen das oberkörperfreie Baden für Frauen ausgesprochen. Das wollten die Protestierenden nicht akzeptieren, sie schrieben:„Verbote oberkörperfrei zu sein unterstützen all diese diskrimierenden Denkweisen und verhindern eine Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, in der wir alle gleichberechtigt sind. Alle die wollen, sollten ihre Nippel zeigen dürfen!“