Hans Horn verlässt Werkstatt Bremen

Von: Jörg Esser

Hans Horn © Koller

Bremen – Hans Horn wird seinen Ende September auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer der Werkstatt Bremen nicht verlängern. Das hat der 55-Jährige jetzt Sozial-Staatsrat Jan Fries mitgeteilt.

Grund sei letztlich die Organisationsform der Werkstatt Bremen als kommunaler Eigenbetrieb. Für die Weiterentwicklung der Werkstatt in seinem Sinne fehle ihm daher „die nötige Beinfreiheit“. Horn betonte: „Werkstatt Bremen ist als kommunaler Eigenbetrieb organisiert und damit den engen rechtlichen Regeln des öffentlichen Dienstes unterworfen.“ Dieser enge Rahmen sei nur schwer mit seiner Arbeitsweise und seinen Vorstellungen „eines modernen Anbieters von inklusiven Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben in Einklang zu bringen“.

Staatsrat Fries bedauerte den Entschluss. Die Werkstatt sei jetzt wirtschaftlich besser aufgestellt als bei Horns Amtsantritt vor zwei Jahren. Der 55-Jährige war seinerzeit aus Regensburg an die Weser gekommen.

Die Werkstatt Bremen mit dem Kernbetrieb Martinshof ist mit rund 1 800 beeinträchtigen Menschen und etwa 410 Angestellten einer der größten Träger der Behindertenarbeit in Deutschland.