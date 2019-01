„Hood Training“ sucht Trainer in Bremen und im Umland

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Im Bereich Schule und AGs, da hat sich in letzter Zeit viel getan“, sagt Daniel Magel von der Bremer Initiative „Hood Training“. In Bremen und auch im Umland ist „Hood Training“ verstärkt an Schulen aktiv - auch schon an Grundschulen. Die Nachfrage lässt nicht nach. Jetzt werden weitere Pädagogen gesucht, die sich engagieren wollen.

„Hood Training“ setzt auf Sport zur Gewaltprävention und zur Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen - und bietet seit 2010 kostenloses Training für junge Menschen aus Brennpunktvierteln an. Was in Tenever begann, hat inzwischen weit über Tenever (und Bremen) hinaus Kreise gezogen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Berlin etwa ist „Hood Training“ aktiv.

Angebote auch in Leeste und Weyhe

Zu den Schulen, an denen es regelmäßig Angebote von „Hood-Trainern“ gibt, gehört die KGS Leeste in Weyhe ebenso wie die Gesamtschule West in Walle und die Albert-Einstein-Oberschule in Osterholz. Zu den Grundschulen zählen der Ellenerbrokweg (Osterholz), die Düsseldorfer Straße (Blockdiek) und die Wigmodistraße (Blumenthal). Bei den Kleinen steht aber nicht - wie bei den Jugendlichen - das „Calisthenics“-Körpertraining im Vordergrund.

„Da geht es um Bewegungsförderung, Umgang mit Aggression, Motorik - je nachdem, wie die Schule es will“, sagt Marc Fucke von der „Aktion Hilfe für Kinder“. Der 1998 in Bremen gegründete Verein ist Träger von „Hood Training“. An der Wilhelm-Focke-Oberschule in Horn-Lehe hatte „Hood Training“ ein Wochen-Projekt gemacht. „Die wollen jetzt gerne eine feste AG haben“, sagt Magel. Der gleiche Wunsch komme von der Oberschule Rockwinkel in Oberneuland. Gespräche gebe es auch mit der Tami-Oelfken-Grundschule am Lüssumer Ring im Bremer Norden - mit dem Ziel, dort nach den Osterferien eine Arbeitsgemeinschaft einzurichten.

„Wir sind immer auf der Suche“

Mit Blick auf die große Nachfrage sagt Fucke: „Wir brauchen Pädagogen, die sportlich aktiv sind. Wir sind immer auf der Suche.“ Zusammen mit der Europäischen Fernhochschule Hamburg bietet „Hood Training“ die Möglichkeit eines dreijährigen Studiums (Soziales Arbeiten oder Psychologie) an, denn: „Viele haben Interesse an der Arbeit mit ,Hood Training‘, aber noch keine pädagogische Ausbildung.“

Zurück an die Basis. Neben dem Sport gibt es hier noch ein weiteres Feld - Graffiti. Dabei arbeitet „Hood Training“ mit den Bremer Experten von „ATX Artworx“ zusammen. An der Grohner Düne in Vegesack, die als größter sozialer Brennpunkt Bremens gilt, sind auch das Awo-Jugendcafé, das SOS-Kinderdorf und Caritas-Streetwork mit von der Partie. „Hood Training“ begleitet die Workshops mit Pädagogen.

Magel: „Es geht darum, Jugendliche darin zu fördern, sich mit ihrer Umgebung auseinanderzusetzen.“ Und darum: „Connections aufbauen zu den Kids über Projekte.“ Auch das sei Präventionsarbeit. Was Bremen dringend brauche, seien mehr legale Graffiti-Flächen. „In Essen zum Beispiel gibt es viel mehr Stellen, wo Jugendliche neue Styles ausprobieren können.“