„Hood Training“ leistet sportliche Basisarbeit in der Grundschule

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Was ist das Coolste am Training? „Das Lernen“, antwortet Rawand. Der Achtjährige macht mit bei einer Arbeitsgemeinschaft (AG), die die Initiative „Hood Training“ an der Ganztagsgrundschule Düsseldorfer Straße in Blockdiek anbietet. Und schon flitzt er wieder davon und wartet, welche Übung Trainer Sergej Rossel nun ankündigt.

Der zeigt auf die Treppe in der – mit einem Sporthallenfußboden ausgestatteten – Aula der Schule. „Jetzt ein paar Sprints hoch. Sprint! Weiter! Zehn Sekunden noch; jeder noch mindestens einmal hoch. . .“ Rossel ist fester Trainer in dem Sportprojekt. Eigentlich hat er Wirtschaftswissenschaften studiert und dann auch in diesem Bereich gearbeitet. Das sei aber nicht sein Ding gewesen, wie er sagt. In der Wirtschaft sei es darum gegangen, dass „die Zahlen stimmen“. Hier hingegen „kümmert man sich individuell“.

Rossel arbeitet für „Hood Training“ in drei Schulen, außerdem in der offenen Jugendarbeit in Tenever und mit Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt. Die Zusammenarbeit mit Kindern erfülle ihn, sagt Rossel. „Man sieht die Entwicklung der Kinder und freut sich, dass sie einem so viel zurückgeben.“

+ Im Training mischt Sergej Rossel Konzentrations- und Entspannungselemente, Fitnessübungen kommen ebenso dran wie spezielle Griffe und Techniken – so wie hier in der Ganztagsgrundschule Düsseldorfer Straße in Blockdiek. © Thomas Kuzaj

An der Düsseldorfer Straße gibt es eine offene AG für Erst- bis Viertklässler in der Turnhalle, im Durchschnitt machen um die 30 Mädchen und Jungen mit, sagt Rossel. Anschließend beginnt eine feste AG für Jungen, in der es um Dinge wie Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Fitness geht. Die AG, bei der auch Rawand mitmacht. Ein intensives Training für acht Dritt- und Viertklässler; auch Griffe und Techniken beispielsweise aus dem Wing Tsun gehören dazu. Körpereinsatz – aber kontrolliert.

90 Minuten Training nach dem Schulunterricht, das ist eine Herausforderung für die Jungen. Rossel wechselt Konzentration und Entspannung ab, baut Ballspiele ins Programm ein, lässt Hiphop-Musik laufen. „Mit Musik ist man motivierter, aufgedrehter.“ Auch Mädchen aus der Schule würden gern in so eine AG gehen, sie haben Rossel schon darauf angesprochen. „Hood Training“ weiß um die Nachfrage – und ist stets auf der Suche nach weiteren Trainern.

+ Sergej Rossel (Mitte) leitet unter anderem „Hood-Training“-Angebote an der Schule Düsseldorfer Straße. © Thomas Kuzaj

Die Jungen in der Aula sind bei der Sache, strengen sich an. „Okay, zehn Liegestütze“, sagt Rossel. „Auf die Plätze, fertig, los. Aber saubere!“ Wenn doch mal ein Einwand kommt, dass das jetzt aber anstrengend sei, antwortet Rossel prompt: „Gut, dann 20 Liegestütze.“ Für ihn ist das „Basisarbeit“. „Sie wissen, es wird nicht besser durch Diskussionen.“ Auch das ist ein Ergebnis kontinuierlicher Arbeit. Der Trainer ist der Chef. Seine Klarheit und die festen, verlässlichen Strukturen geben den Kindern Sicherheit. Das wiederum stärkt sie.

„Hood Training“: Neue Anlagen in Grohn und Gröpelingen

„Für die Kinder ist das toll und eine Möglichkeit, ihren Energien Raum zu geben“, sagt Silke Pfeiffer vom Quartiersbildungszentrum (QBZ) in Blockdiek, das auch auf dem Areal der Schule zu finden ist und sich um Bildungschancen im Ortsteil kümmert. Blockdiek gehört zu Osterholz – eine Neubausiedlung aus den 60er Jahren: Vier- bis achtstöckige Riegelbauten, dazwischen Hochhäuser, die bis zu 17 Stockwerke haben.

+ Die „Hood Training“-Initiative bietet auch Angebote an der Schule Düsseldorfer Straße. © Thomas Kuzaj

„Wir sind froh, dass wir ,Hood Training‘ gewinnen konnten“, sagt Pfeiffer. In den Schulpausen habe es früher mehr „Ärger und Krawall“ gegeben, da sei die Idee entstanden, „präventiv was anzubieten“. Das Amt für soziale Dienste finanziert den „Hood-Training“-Einsatz über den Topf „Soziale Gruppenarbeit“.

Trainer Rossel hat die Jungen unterdessen auf eine Bank und über eine Linie auf dem Hallenboden springen lassen. Nun heißt es: „Kleine Pause.“ Aber: „Nicht hinsetzen, dann geht der Kreislauf in den Keller.“ Und dann kommt sie auch schon bald – die nächste Übung.

Hintergrund: „Hood Training“

Sport zur Gewaltprävention und Förderung der sozialen Integration, darum geht es bei „Hood Training“. Und darum, Perspektiven für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Seit 2010 bietet die Initiative Training für junge Menschen aus Brennpunktvierteln an. Die „Aktion Hilfe für Kinder“, ein 1998 in Bremen gegründeter Verein, ist Träger des von Daniel Magel gegründeten Projekts. „Hood“ kommt vom englischen Wort „Neighbourhood“ für Nachbarschaft. kuz