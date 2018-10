„Mein Kunst-Stück“ mit Klaus Zwick: Hommage mit Pumps

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Starschnitt“ heißt Klaus Zwicks dreiteilige Wandinstallation aus dem Projekt „Trauer zu zweit“, die er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Zum Werk gehören ein Bild von Zwicks Mutter, deren rote Pumps und ein Bild von Edith Piaf.

Die beiden Starschnitte und die Schuhe seiner Mutter waren Teil der Gemeinschaftsausstellung „Trauer zu zweit“ mit Maryam Motallebzadeh. „Meine Arbeit hat immer mit dem Tod zu tun“, sagt Klaus Zwick über seine Wandinstallation. „Traurig macht mich das aber nicht. Ich begegne dem Thema offen und mit Humor. Es hat mein Leben geprägt.“

Die Aktion „Trauer zu zweit“ hat er jüngst im Künstlerhaus Am Deich 68 aufgebaut. Zwick spielte dazu Musik von Leonard Cohen, David Bowie und anderen. Zur Verköstigung gab es pfälzische und persische Speisen. Die zusammengesetzten Lithografien erinnern an andere „Starschnitt“-Bilder Zwicks von legendären Musikern. Als Starschnitt wurden auch die Riesenposter der Jugendzeitschrift „Bravo“ bekannt. Aus Teilbildern konnte man seinen Popstar in Übergröße zusammenkleben.

Über dem Bild seiner Mutter im Alter von 24 Jahren hängen ihre charakteristischen Pumps. Sie hat Zwicks im Iran geborene Kollegin Motallebzadeh in der persischen Hochsprache Farsi beschriftet. Da figürliche Darstellungen im Islam nicht erlaubt sind, fertigte Zwick im Gegenzug ein Porträt ihres verstorbenen Vaters an. Von vielen Dingen aus dem Nachlass der Mutter kann sich Zwick erst jetzt trennen, 15 Jahre nach deren Tod. „Es ist es eine Art Abschied“, sagt der Künstler. Er hatte die Mutter gepflegt. Sein Vater war bereits sehr früh gestorben.

Durch Zufall auf die Kunst gekommen

Auf die Kunst gekommen ist der heute 62-Jährige durch einen Zufall. Als er klein war, habe eines Tages ein fremder Mann an der Haustür geklingelt, so Zwick. Der Mann war, wie er sagte, Künstler und auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle als Hauslehrer. Er bat um zwei Mark. Daraufhin lud die Mutter den Unbekannten spontan zum Essen ein. Der Gast sagte zu den Kindern, sie könnten sich etwas wünschen. Und als er den Kindern ihre Wünsche malte, war für den jungen Zwick klar, dass er auch Künstler werden wollte. „Für mich war der Mann ein Zauberer“, erzählt er und lacht.

Tatsächlich studierte Zwick später Kunst in Berlin. Heute gibt der Wahl-Bremer selbst Lehrveranstaltungen oder verbringt seine Zeit im Atelier. Er arbeitet diszipliniert, aber ohne feste Zeiten. „In meinem Atelier darf man sogar rauchen und trinken, aber erst nach der Arbeit“, sagt er und lacht. Eine Herausforderung des Künstlerdaseins sei es, finanziell zu überleben. Er habe das Glück, dass seine Frau ein festes Einkommen hat, das Schwankungen auffangen kann.

Kunst: Auf jeden Fall

Ob wir Kunst brauchen? „Auf jeden Fall. Wenn man sich alles wegdenken würde, was mit Kunst zu tun hat, wäre es ganz schön öde. Außerdem macht Kunst aufmerksam. Das kann politisch sein, betrifft aber auch die allgemeine Wahrnehmung. Zwar lässt sich politische Kunst nicht verkaufen, aber sie kann trotzdem sehr ästhetisch sein.“

Zu den Künstlern, die für ihn bedeutend sind, zählen zwei Schriftsteller. „Es sind Namen aus der Literatur, die meine Kunst beeinflusst haben“, sagt Zwick. Er nennt Heinrich von Kleist (1777 bis 1811) und den englischen Romantiker John Keats (1795 bis 1821). „Kleist hat mit seinen Themen Tabus angesprochen und gebrochen“, sagt der Bremer. Außerdem habe ihm der deutsche Dramatiker Glück gebracht. An Keats faszinieren den Bremer dessen Gedanken über die Kunst, über die Bedeutung des Künstlers und über die Vergänglichkeit.

Wenn Zwick jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eins an alle Friedhofsgesellschaften. „Damit für die Hinterbliebenen in den Trauerräumen etwas Schönes ist.“