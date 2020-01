Hommage an Jane Goodall

Bremen - Von Christiane Mester. Herausragende Persönlichkeiten mit eigenwilligem Lebensweg sind es, die Nicole Fabert zu ihren Werken inspirieren. Die Zeichnerin liest gerne Biografien und bannt mit Tusche auf Papier, was sie an den Menschen fasziniert. Mit ihrer Porträtkarikatur „Jane Goodall mit Schimpanse“ ist die 40-Jährige Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Die britische Affenforscherin Jane Goodall hat einen bleibenden Eindruck bei Nicole Fabert hinterlassen; und das, obwohl sie die berühmte Naturschützerin nie persönlich getroffen, sondern vor allem Bücher über sie gelesen hat. Von ihr habe sie gelernt, dass das eigene Werden und Tun frei sein sollte von dem, was andere meinen oder einfordern. Jane Goodall hat mit 26 Jahren voller Zuversicht beschlossen, in Tansania Schimpansen zu erforschen, ohne eine wissenschaftliche Ausbildung zu haben. „Dafür bewundere ich sie“, sagt Fabert.

Dass sie selbst nichts anderes als Kunst machen will, wusste die Wahlbremerin, die in der DDR aufwuchs, schon als Kind. Absolviert hat sie dann aber erst mal eine Lehre. Es war der Wunsch der Eltern. Die Mutter Lehrerin, der Vater Mechaniker – mit ihrem Zukunftstraum, Künstlerin werden zu wollen, sah man die Tochter im Wolkenkuckucksheim. „Mach was Anständiges“, habe man ihr gesagt. Und sie folgte. Sie machte eine Ausbildung zur Zahntechnikerin; allerdings ohne je daran zu denken, den eigenen Plan aufzugeben; sie trieb ihn während dieser Zeit stetig weiter voran. In ihrer Freizeit nahm sie Zeichenunterricht und arbeitete an der Bewerbungsmappe für das Kunststudium. Als sie die geforderten Arbeitsproben schließlich beisammen hatte und einreichte, klappte es.

Nicole Fabert studierte in Kassel Freie Kunst mit den Schwerpunkten Zeichnung und Bildhauerei. Dass auch das nicht ohne den bewertenden Blick von außen ablief, ist ihr noch sehr präsent. An der Hochschule sei man der Ansicht gewesen, dass ihre Werke grundsätzlich zu klein ausfielen. „Mach mal größer, mach mal alles irgendwie größer“, zitiert Nicole Fabert eine häufig gehörte Aufforderung. Fortan ließ sie ihre Werke über das eigene Ideal hinaus wachsen, obgleich sie selbst lieber im Kleinformat arbeitete. Es dauerte eine Weile, bis sie zu ihrem eigenen Anspruch zurückfand.

„Inzwischen weiß ich, dass mir ein normales A4-Format ausreicht“, sagt sie mit Blick auf ihre Porträtserie. Vor allem bekannte Künstler sind das Thema dieser Reihe. Fabert hat unter anderem die Maler Max Liebermann, Suzanne Valadon, Henri de Toulouse-Lautrec und Mary Cassatt gezeichnet. Aber auch Persönlichkeiten wie Albert Einstein ordnet sie der Serie zu. Dass sie dazu fähig seien, andere zu inspirieren, sei die Voraussetzung dafür. Jane Goodall zeigt Fabert als eine Frau, die mit erhobenem Kopf, aber gelassen-freundlich dem entgegen blickt, was noch auf sie zukommen mag.

Allen Porträtierten ist ein Vertreter der Tierwelt an die Seite gestellt. Mal ist es der Haushund, den jemand besaß, mal ein Pferd als wiederkehrendes Motiv im Werk eines Künstlers. Diese Darstellungen kommen nicht von ungefähr. Nicole Fabert betreibt auch eine Website, über die Tierbesitzer ein Porträt von ihrem Hund oder der Katze bestellen können. Im Stil alter Meister wird der schlappohrige Dackel auf Wunsch glorreich in den Adelsstand erhoben oder der winzige Chihuahua als hochdekorierter General bildhaft mit Befehlsgewalt ausgestattet.

„Es sind Auftragsarbeiten, keine freie Kunst“, sagt Fabert. Dennoch spiegelt das Projekt unweigerlich einen gesellschaftlichen Trend wider, Tiere zu vermenschlichen. Anders als Jane Goodall, die sich diesem Vorwurf ausgesetzt sah, weil sie Schimpansen menschliche Verhaltensweisen zuschrieb, neigt augenscheinlich manch ein Tierbesitzer dazu, den Gefährten nahezu bis zur Unkenntlichkeit seiner Natur zu vergöttern. Was Fabert dazu dienen soll, die Kunst zu finanzieren, kann bei näherer Betrachtung durchaus als ein künstlerisches Statement zur Beziehung von Mensch und Tier gesehen werden.