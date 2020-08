Holzlatte gegen „Rucksackwaffe“

Bremen – Die Hitze steigt einigen Bremern zu Kopf: Am Donnerstagabend ist ein Parkplatzstreit in Huchting eskaliert. Holzlatte und Schreckschusswaffe kamen zum Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Reihe nach: Ein 38-Jähriger parkte mit seinem Range Rover auf einem Mutter-Kind-Parkplatz eines Einzelhandlesgeschäfts an der Alten Heerstraße. Doch er hatte kein Kind dabei. Das ärgerte einen 31-Jährigen. Es kam zum Streit. Der 38-Jährige schlug seinen jüngeren Kontrahenten mit einer Holzlatte. Dieser warf mit einem Eis, holte eine Schreckschusswaffe aus seinem Rucksack und richtete sie auf den Gegner.

Mitarbeiter des Einzelhandelsgeschäfts informierten die Polizei. Und die schritt schnell ein. Der 31-Jährige händigte den Einsatzkräften einen „Kleinen Waffenschein“ aus, so die Sprecherin. Dieser wurde sichergestellt und zur Prüfung der persönlichen Eignung an das Ordnungsamt weitergeleitet, so die Polizeisprecherin.

Dann stellten die Streifenbeamten die Waffen sowie ein Einhandmesser sicher, das der 31-Jährige ebenfalls im Rucksack hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Die Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.