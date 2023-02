„Holiday on Ice“ zeigt in Bremen eine schöne Welt

Von: Jörg Esser

Die neue Eisshow „A New Day“ gastiert vom 22. bis 26. Februar in der Bremer Stadthalle. © Holiday on Ice/Rico Ploeg

Die Show-Dauergäste kehren nach Bremen zurück. „Holiday on Ice“ gastiert vom 22. bis 26. Februar mit der Eisshow „A New Day“ in der ÖVB-Arena auf der Bürgerwieide.

Bremen – „Holiday on Ice“ kehrt nach der Corona-Zwangspause auf die große Bühne zurück. Die farbenprächtige Eisshow macht auch in Bremen Station. Von Mittwoch, 22. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, ist in der Stadthalle (ÖVB-Arena) auf der Bürgerweide das aktuelle Programm „An New Day“ zu sehen. Sieben Aufführungen sind an den fünf Tagen geplant. Zuletzt zeigte „Holiday“ im Februar 2020 die Show „Supernova“ in der Hansestadt.

„Holiday on Ice“ ist ein Dauerbrenner der Showszene. Seit gefühlten Ewigkeiten setzen die Macher auf ein bewährtes Rezept und servieren ein buntes und temporeiches Eisspektakel mit internationalen Stars der Eiskunstlaufszene. Und so erwarten die Bremer und Buten-Bremer auch in diesem Jahr nach „Holiday“-Angaben „eine riesige, glitzernde Eisfläche, mehr als 300 phantasievolle Kostüme, spektakuläre Stunts, dazu 40 internationale Top-Athleten der Eiskunstlaufszene und professionelle Luftakrobaten“.

Der Weg bis zur fertigen Show sei lang, heißt es. Von der ersten kreativen Idee bis zur Premiere vergehe rund ein Jahr. Für die Athleten seien letztlich die zwei Monate vor Tourneebeginn die entscheidenden, sagt eine „Holiday“-Sprecherin. Mehrfachdrehungen auf und über dem Eis, anspruchsvolle Sprünge, spektakuläre Hebefiguren und eine präzise aufeinander abgestimmte Gruppenchoreographie erforderten hartes Training: „Eiskunstlauf verlangt enorme Disziplin und Perfektion.“

Der Weg zur fertigen Show ist lang

Neben dem Training auf dem Eis kommen die Darsteller in der Probenphase mit Kraft- und Ausdauertraining auf sieben bis neun Stunden Unterricht täglich. Um die Choreographien und Elemente für eine neue Show einzustudieren, steht der Cast knapp acht Wochen lang zusammen auf dem Eis und im Tanzstudio. Weiter heißt es: „Mit bis zu drei Shows pro Tag verlangt die über sechsmonatige Tour von den Athleten körperliche und mentale Höchstleistungen. Und so spielen auch Konzentrationsübungen durch Yoga und Pilates eine zentrale Rolle.“

„An New Day“ will dem Publikum zeigen, „wie schön und einzigartig unsere Erde ist“. Das ist derzeit ein gewagtes Unterfangen. Aber, was soll’s. Eine Stippvisite in der heilen Welt ist Balsam für die Seele. Im Fokus der Geschichte jedenfalls steht „Aurora“, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt. Sie trifft den jungen „Adam“, der ihr die Vielfalt unserer bunten Erde mit all ihren Formen, Farben und Facetten näherbringt. Dann kommt es, wie es kommen muss. „Eine dramatische Jagd beginnt, die ein Erlebnis für die ganze Familie verspricht“, versprechen die Showmacher.

Sieben Shows an fünf Tagen

In der ÖVB-Arena auf der Bürgerweide ist die „Holiday-on-Ice“-Show „A New Day“ von Mittwoch bis Freitag, 22. bis 24. Februar, jeweils um 19 Uhr, am Sonnabend, 25. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 13 und 16.30 Uhr zu sehen. Tickets kosten ab 33 Euro aufwärts. Die Bestell-Hotline ist unter Telefon 01806/570070 geschaltet.

Weitere Infos unter:

www.holidayonice.de