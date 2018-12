Hohe Schule, rasante Stunts

Unter dem neuen Namen „Cavalluna“ kommt die Pferdeshow am 26./27. Dezember in die Bremer Stadthalle. Mit dabei sind nach einer Tourpause die Islandpferde vom Lipperthof. - Foto: Cavalluna

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Aus der Pferdeshow „Apassionata“, die seit Jahren um die Weihnachtszeit für Tausende von Besuchern in der Stadthalle (ÖVB-Arena) sorgt, ist „Cavalluna“ geworden. Und Bremen steht natürlich auch auf dem ersten Tourplan von „Cavalluna“. Die Show mit rund 60 Pferden, einem Esel und etwa 90 Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen ist gleich viermal in Bremen zu sehen: am 26. und 27. Dezember, jeweils 14 und 18.30 Uhr. Erwartet werden insgesamt 16 000 Besucher.

Streit ums Namensrecht führte zur Umbenennung der Pferdeshow in „Cavalluna“. Es enthält das Wort Pferd (Cavallo) und das Wort Mond (Luna) für Mystik und den Aspekt des Geschichtenerzählens, erklärt die Produktion. „Welt der Fantasie“ ist die erste Tournee durch 34 Städte überschrieben. Die Macher setzen weiterhin auf die bewährten Protagonisten.

Da haben wir die Equipe Bartolo Messina. Der Italiener beeindruckt mit Freiheitsdressuren seiner Pferde. Zudem verzücken seine Mini-Ponys insbesondere die kleinen Zuschauer. In diesem Jahr verspricht Messina lustige Einlagen.

Bereits in der ersten Show von „Apassionata“ war die Equipe Luis Valença aus der Nähe von Lissabon dabei. Valenças Lusitanos zeigen barocke Reitkunst auf höchstem Niveau. An der Hand oder unter dem Reiter beherrschen die Tiere Lektionen wie Levade, Courbette und die schwierige Kapriole. Und auch das Team von Sebastian Fernández, dem mehrfachen spanischen Meister der „Doma Vaquera“ (traditionelle Hirtenreitweise), ist Stammgast in der Show. Gemeinsam mit seinem Sohn und zwei weiteren Reitern zeigt Fernández, wie geschickt die Spanier mit der „Garrocha“, dem drei Meter langen Holzstab, umgehen können.

Ein Highlight sind immer die Trickreiter der Hasta Luego Academy. Und auch dieses Mal dürfen sich die Zuschauer in Bremen auf waghalsige Manöver und atemberaubende Stunts freuen. Zum Team gehört Laury Tisseur, der auf den Pferden stehend die Ungarische Post präsentiert.

Dressurlektionen zeigt der Portugiese Filipe Fernandes. Ausgebildet im Stall von Altmeister Luis Valença, stellen er und sein Team ihr Können auf vier Friesen unter Beweis.

Auch Freunde der Haflinger dürfen sich freuen. Wer die Pferde für ein wenig behäbig hält, wird durch Claus und Elke Luber eines Besseren belehrt. Besonders die Quadriga, in der Luber vier Tiere vor einen Streitwagen spannt und mit ihnen auf gut 50 Sachen beschleunigt, hat es in sich. Im Zweikampf wird er sich mit der Ungarischen Post von Laury Tisseur messen – das dürfte spektakulär werden.

Nach zwei Jahren Pause ist Comedy-Talent Laurent Jahan wieder zurück. Der Franzose, der einen Esel mitbringt, steht für Komik. Und ebenfalls wieder da ist die Island-Equipe aus Franken um Uli Reber vom Lipperthof. Die Islandpferde bringen gleich fünf Gangarten mit. Sechs Reiterinnen lassen mit ihren Pferden einen riesigen Regenbogen entstehen.

Für die Show „Welt der Fantasie“ verantwortlich zeichnen der „Emmy“-nominierte Kreativ-Direktor Klaus Hillebrecht, Pferdetrainerin Kenzie Dysli, Kostümbildnerin Martina Kanehl und Lichtdesigner Jens Probst. In der Rahmenhandlung geht es um den jungen Tahin. Er entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der seine Wünsche und Träume wahr werden. Als er der schönen Naia begegnet, muss er lernen, auf das Schicksal und auf sich selbst zu vertrauen.

J „Cavalluna – Welt der Fantasie“ ist am 26. Dezember (zweiter Weihnachtstag) und am Donnerstag, 27. Dezember, jeweils um 14 und 18.30 Uhr in der Stadthalle Bremen zu sehen. Tickets gibt es ab gut 40 Euro bis etwa 90 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.