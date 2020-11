Bremer Spediteure trotzen Corona

Leere Container sind begehrt – sie fehlen in den Häfen wie im Hinterland, sagen die Spediteure.

Bremen – Trotz Corona behaupten sich Bremens Speditionsunternehmen im Jahr 2020. Das ist das Hauptergebnis einer Blitzumfrage unter den Mitgliedern des Vereins Bremer Spediteure. In den etwa 200 Unternehmen der Branche sind 4 000 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Umsatz von 2,5 Milliarden bis drei Milliarden Euro erzielen. Der Verein präsentierte das Umfrageergebnis und Einschätzungen zur aktuellen Lage am Dienstag in einer Videokonferenz.

Die Pandemie hat „die globale Wertschöpfungskette in beispielloser Weise unterbrochen“, sagte Oliver Oestreich (Lexzau/Scharbau), der Vorsitzende des Vereins. Gleichwohl gebe es eine „hohe Nachfrage der Kunden“ – und das bei „nicht ausreichenden Schiffskapazitäten“. So seien von China kommende Transporte dermaßen ausgebucht, dass Stellplätze zum Teil versteigert würden. Apropos Stellplätze – auch an leeren Containern mangelt es.

Oestreich: „Die seeseitige Supply Chain (Lieferkette, d. Red.), das Rückgrat der Globalisierung, ist sehr unzuverlässig geworden.“ Die Frage sei nun, ob dies ein neuer Normalzustand sei – oder der Pandemie geschuldet.

Bremer Spediteure: „Der Frachtraum in den Passagierflugzeugen fehlt“

Einschneidende Veränderungen in der Luftfracht dürften jedenfalls sicher als Pandemiefolge betrachtet werden – mit dem dramatischen Einbruch des Passagierverkehrs fielen zugleich Kapazitäten für den Warenverkehr weg, denn in Passagierflugzeugen wird normalerweise auch eine Menge Luftfracht transportiert. „Der Frachtraum in den Passagierflugzeugen fehlt“, bilanziert Vorstandsmitglied Philip Herwig (Röhlig Logistics).

Was die Warenströme angeht, gibt es aber auch Überraschendes. Ralf Miehe (Kühne und Nagel), ebenfalls Vorstandsmitglied: „Textilien werden in Mengen eingeführt, wie wir das zum Teil noch nicht gesehen haben.“

Insgesamt gelte, dass die „angespannte Situation auf den Transportmärkten“ sich noch bis in den Januar hineinziehen dürfte, erwartet Oestreich. „Auch die nächsten Monate werden sehr herausfordernd.“

Und die zurückliegenden Monate? Die schlimmen Befürchtungen, die zu Beginn der Corona-Pandemie zu hören waren, hätten sich nicht bewahrheitet, sagen die Bremer Spediteure.

Bremer Spediteure: Kaum Corona-Einbrüche in der Seefracht

In der Seefracht lagen die Nettoumsätze im Export und im Import lediglich ein beziehungsweise drei Prozent unter denen des Vorjahres, ergab die Blitzumfrage des Vereins Bremer Spediteure. „In der Luftfracht sind die Einbrüche mit 15 Prozent im Export schon deutlich höher“, so Vereinsgeschäftsführer Robert Völkl. „Im Import lagen sie bei minus neun Prozent. Hier machten sich die Importe für Schutzausrüstungen bemerkbar, die häufig per Flugzeug nach Deutschland kamen.“

Im nationalen Stückgutverkehr gaben die Umsätze knapp 15 Prozent, im internationalen sogar um knapp 25 Prozent nach, hieß es am Dienstag weiter. „Dies sind nur Durchschnittswerte“, so Oliver Oestreich. Je nach Branche und Zielmarkt litten einige Unternehmen stärker als andere unter der Pandemie.

Ausbildung: Abiturienten aus Niedersachsen fehlen

Nicht auf die Pandemie wird zurückgeführt, dass nach 235 Auszubildenden (2019) in diesem Jahr nur 186 Ausbildungsplätze in den Bremer Speditionen besetzt werden konnten. Bei einem Viertel der Ausbildungsbetriebe blieben Plätze unbesetzt. „Hier machte sich der fehlende Abiturjahrgang in Niedersachsen bemerkbar“, hieß es.