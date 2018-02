Beluga-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert viereinhalb Jahre Haft

„Hohe kriminelle Energie“

+ © dpa Niels Stolberg (Mitte) mit seinen Anwälten Oliver Sahan (l.) und Bernd Groß im Landgericht. © dpa

Bremen - In dem seit mehr als zwei Jahren laufenden Prozess um den Niedergang der Bremer Beluga-Reederei hat die Staatsanwaltschaft für den früheren Unternehmenschef Niels Stolberg eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren gefordert. Staatsanwältin Silke Noltensmeier attestierte Stolberg am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bremen eine „hohe kriminelle Energie“ und nur wenig Reue und Einsicht. Stolbergs Verteidiger Bernd Groß nannte das geforderte Strafmaß „völlig überzogen“. Angemessen sei eine Bewährungsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren. „Herr Stolberg ist längst genug be-straft“, sagte Groß.