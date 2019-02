Hoffnung für Diesel-Opfer

Bremen/Braunschweig - Von Burkhard Peters. Das Hoffen und Bangen für Autobesitzer, die vom VW-Diesel-Skandal betroffen sind, geht weiter: Das Landgericht Bremen billigt einem Mann aus Bremerhaven zu, seinen VW Tiguan zurückzugeben und sich den Kaufpreis vom Händler erstatten zu lassen - abzüglich einer Entschädigung für die bisherige Nutzung. Gegenteilig urteilte das Oberlandesgericht Braunschweig. Es weist die Schadensersatzklage eines Kunden zurück, der sich vom VW-Konzern betrogen fühlt. Beide Urteile wurden gestern bekannt.

Nach Angaben von Rechtsanwalt Jan-Henning Ahrens aus Bremen, dessen Kanzlei den Kläger aus Bremerhaven vertritt, können sich nun alle betroffenen VW-Besitzer auf das aktuelle Urteil des Bremer Landgerichts berufen und die Rückabwicklung ihrer Kaufverträge verlangen. Das sei auch möglich, wenn sich die Halter bereits der Musterfeststellungsklage angeschlossen oder sich bislang noch gar nicht um eine Rückgabe gekümmert haben. „Verjährung tritt erst Ende 2019 ein“, sagt Ahrens.

Der Kläger hatte im November 2012 einen VW Tiguan mit dem Dieselmotor vom Typ EA 189 bestellt und den Wagen im März 2013 bekommen. Als der Wolfsburger Konzern im Herbst 2015 die Abgasmanipulationen einräumte, wollte der Bremerhavener den Kaufvertrag rückabwickeln, was der Händler ablehnte. Nach dem Urteil des Landesgerichts muss er laut Rechtsanwalt Ahrens den Wagen zurücknehmen und mehr als 33 300 Euro vom Kaufpreis erstatten.

In ihrer Urteilsbegründung fanden die Richter am Landgericht deutliche Worte. Ein Durchschnittskäufer dürfe darauf vertrauen, dass er sein Fahrzeug ungehindert im Straßenverkehr bewegen kann und dass der Hersteller Genehmigungen nicht durch Täuschung erwirkt hat. Entscheidend sei, dass durch die Manipulationssoftware eine Stilllegung des Fahrzeuges drohe.

Ein VW-Sprecher kündigte gestern Abend auf Nachfrage dieser Zeitung Berufung gegen das Bremer Urteil an. Anwalt Ahrens hat aber beobachtet: „VW versucht Urteile in Sachen Diesel-Betrug zu verhindern. Der Konzern stimme sich bei Gerichtsverhandlungen eng mit den beklagten Händlern ab. Oft biete VW den Klägern einen Vergleich bei gleichzeitigem Stillschweigen an.

Aktenzeichen

Bremen: 8 O 584/17

Braunschweig: 7 U 134/17