Hörgerät aus Jugendherberge geklaut: Polizei Bremen lobt Belohnung aus

500 Euro für den Finder

+ © Polizei Bremen Abbild des gesuchten Hörgeräts. © Polizei Bremen

Bremen - Bei einem Einbruch am Freitag in einer Jugendherberge in der Bremer Innenstadt entwendeten die Diebe unter anderem das Hörgerät eines zehnjährigen Jungen. Die Polizei Bremen hat nun für den Finder eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.