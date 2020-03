Hochschulteam testet selbstentwickelte Rakete in Schweden

Bremen - Hoch hinaus soll es für ein studentisches Team von der Hochschule Bremen in Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens, gehen. Im dortigen Raumfahrtbahnhof „Esrange“ wollen sie eine selbstentwickelte Rakete starten lassen, die eine zwei Kilogramm schwere Nutzlast auf eine Flughöhe von mindestens sieben Kilometern befördern soll.

Vorgesehen ist der Start der Höhenforschungsrakete mit dem Namen „Aquasonic II“ für Freitag, 20. März. Dafür reisen die Studenten des „Institute of Aerospace Technology“ (IAT) der Hochschule Bremen, unterstützt von zwei wissenschaftlichen IAT-Mitarbeitern, nach Schweden. Ob der Start wegen des Corona-Virus verschoben wird, steht bislang noch nicht fest.

Die Reise stellt den Höhepunkt der erneut erfolgreichen Teilnahme am „Stern“-Programm dar. Der Name steht für „Studentische Experimental-Raketen“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Mit dem Programm unterstützt das DLR den Nachwuchs im Bereich Raketenantriebe und Trägersysteme. Es wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

Es ist nicht die erste Reise von Hochschulstudenten nach Kiruna: Bereits im April 2016 zündete ein Team der Hochschule eine Vorgängerversion der aktuellen Forschungsrakete „Aquasonic“. Damals hatten acht Hochschulen und Universitäten, darunter ein Team des Zentrums für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) der Universität Bremen, am „Stern“-Programm erfolgreich teilgenommen.

In den folgenden Jahren wurde das Projekt fortgesetzt. In einer dreijährigen Projektlaufzeit entwickelten nach Angaben eines Hochschulsprechers mehr als 50 Studenten unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe Apel und Joachim Beyer im Rahmen von Projekt- und Abschlussarbeiten die aktuelle Forschungsrakete. Außerdem waren die Arbeiten Teil von Lehrveranstaltungen, in denen sich die Studenten mit verschiedenen Aspekten der Raketentechnik beschäftigten. Innerhalb des Projektes mussten die künftigen Raketenexperten zeitlich und inhaltliche festgelegte Voraussetzungen erfüllen sowie ihr Design in sogenannten „Reviews“ präsentieren und rechtfertigen. Auf diese Weise durchliefen sie alle in der Raumfahrttechnik üblichen Prozesse bei der Entwicklung eines neuen Trägersystems, wie ein Hochschulsprecher weiter mitteilt.

Raumfahrtforschung hautnah: Herausgekommen ist eine Rakete, die in zehn Untersysteme unterteilt ist. Sie besitzt ein Hybridtriebwerk, das mit festem Polyethylen als Brennstoff und flüssigem Lachgas als Oxydator arbeitet. Das Triebwerk liefert nach Hochschulangaben mehr als 3 000 Newton Schub. Damit soll die rund fünf Meter lange und 91 Kilogramm schwere Rakete nach Brennschluss die Schallmauer durchbrechen. Dabei werde den Angaben zufolge die Geschwindigkeit von Mach 1,2 erreicht.

Die gesamte Rakete sei wiederverwertbar, heißt es weiter. Geplant ist, dass sie an einem Fallschirmsystem zurück auf den Boden sinkt. Auf ihrem Flug hat die Forschungsrakete wichtige Nutzlast dabei – ein Schülerexperiment zur Erfassung von Radioaktivität sowie eine Kamera. Mit der Landung der Rakete ist die Mission der Studenten jedoch noch nicht beendet: Nach der Bergung des Flugkörpers steht der Rücktransport nach Bremen sowie die Auswertung der Flugdaten auf dem Programm. Denn während des Fluges zeichnet eine Blackbox alle wichtigen Parameter wie etwa Beschleunigung, Geschwindigkeit und Flughöhe auf. Zuletzt steht noch einmal eine Prüfung an, wenn die Ergebnisse des Projektes in einem letzten „Review“ beim Auftraggeber am DLR-Standort in Bonn präsentiert werden.

