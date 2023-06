„Hoeg“ bringt die Bremer City zum Klingen

Von: Thomas Kuzaj

Farbige Fähnchen schmücken die Bremer Innenstadt bereits und tauchen sie in einen „Hoeg-Look“ – wie hier in der Sögestraße. © Kuzaj

Bremen – Drei Tage, fünf Bühnen, 40 Bands – zum zweiten Mal hat das Team der Einzelhandels-Vereinigung City-Initiative das Innenstadt-Sommerfest „Hoeg“ organisiert. Nach der Premiere im vorigen Jahr soll die Bremer City erneut zum Klingen gebracht werden. Musikalisch wird dabei ein breites Spektrum abgedeckt, denn: „Alle sollen Spaß haben“, so Carolin Reuther, Geschäftsführerin der City-Initiative.

Der Spaß beginnt am Donnerstag, 29. Juni. Er dauert bis Sonnabend, 1. Juli – „umsonst und draußen“, wie es immer so schön heißt. Reuther spricht nicht von einem Stadtfest, sondern von einem „Musik- und Genussfestival“, das im vergangenen Jahr etwa 160.000 Besucher anzog. „Das hat uns schon sehr gefreut. Wir hatten ja gehofft, dass es einschlägt.“ Nun also die zweite Auflage mit kleinen Änderungen und Feinjustierungen. Wurde das Fest im Vorjahr aus dem „Aktionsprogramm Innenstadt“ finanziert. In diesem Jahr zahlen Partner, Sponsoren und die Wirtschaftsförderung (WFB) den Spaß. Das Gesamtbudget liegt nach Angaben der „Hoeg“-Organisatoren bei 200.000 Euro.

Neu ist dieses Mal zum Beispiel der „Abenteuerspielplatz“ auf dem Hanseatenhof – in der Nähe der Kinderbühne, die in der Lloydpassage liegt. Walking Acts und Comedians, Kleinkunst und Slam Poetry finden den passenden Rahmen rund um die Bühne am Stavendamm im Schnoor. „Genusshütten“ im regionalen Köstlichkeiten sollen in der Sögestraße aufgebaut werden. Zwischen den Domtürmen und über dem Rathaus werden Slackliner für aufregend akrobatische Augenblicke sorgen (30. Juni und 1. Juli, je-weils ab 16 Uhr, so die Planung). Los geht es mit der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 29. Juni, um 18.15 Uhr auf dem Marktplatz. Die in den 80er Jahren in der Region gefeierte Bremer Funk-, Groove- und Rockband „Caliber 38“ sorgt als „Caliber 38 reloaded“ ab 18.30 Uhr für die Einstimmung auf das „Hoeg“-Fest.

Ausgewählte Highlights der Festivaltage:

Marktplatzbühne: Hier tritt die in den Nashville-Sound verliebte Bremer Singer-Songwriterin Ann Doka am Freitag, 30. Juni, um 18.15 Uhr auf. Später am selben Tag folgen Nick Howard (20.15 Uhr) und Ryan Sheridan (22 Uhr). Am Sonnabend, 1. Juli, auf dem Marktplatz: „Kati K“ (14.30 Uhr), Loua (16.30 Uhr), Marvin Brooks (18 Uhr), „La Gapette“ (19.45 Uhr) und der Bremer Soul-Star Flo Mega (22 Uhr).

„Kati K“ spielt auf dem Bremer Marktplatz. © Sascha Wernicke

Domshof-Bühne: Russisch durchwirkter Surf-Sound mit „Vladi Wostok“ am 30. Juni (19 Uhr); am 1. Juli „Brennholzverleih“ (17.15 Uhr) und die unverwüstlichen Bremer Rockabilly-Legenden „Rumble on the Beach“ (21.15 Uhr).

Die Ansgari-Bühne gilt als Platz mit Fokus auf Singer-Songwriter-Klänge – am 30. Juni mit Luke Philbrick (14 Uhr), Jim Bryson (15.30 Uhr), Axel Kruse (17 Uhr) und „The Epstein“ (18.30 Uhr). Am 1. Juli: „Rosy Daze“ (14 Uhr), erneut Luke Philbrick (15.15 Uhr), „Someday Jacob“ (16.30 Uhr), noch einmal „The Epstein“ (17.45 Uhr) und Todd Partridge (19 Uhr).

Eine Neuheit an der Schlachte ist die „Tower-Bühne“, wo am 30. Juni unter anderem „Jack Pott“ (18.45 Uhr) und „Rantanplan“ (20 Uhr) auftreten. Am 1. Juli dann: „Bukow“ (16.45 Uhr), „Drei Meter Feldweg“ (18.45 Uhr) und „Kapelle Petra“ (20 Uhr).

Also. . . da dürfte wohl ein jeder etwas finden, um sich zu högen. „Hö. . .“ – was? Der Name „Hoeg“ wirft Fragen auf, denn nicht jeder kennt diesen urbremischen Begriff heute noch. Schon vor fünf Jahrzehnten gab es Erklärungsbedarf in Sachen „sich högen“. Damals kümmerten sich der Bremer Autor und Hörfunkmann Walter Arthur Kreye (1911 bis 1991; Vater des TV-Schauspielers Walter Kreye) und der Bremer Karikaturist Volker Ernsting in ihrem Buch „Was’n in Bremen so sacht“ darum – kurzum: „sich högen“, so steht es dort, bedeutet schlicht und einfach „sich freuen“, nicht mehr und nicht weniger. Die Wendung „da hög ich mich über“ heißt folglich „darüber freue ich mich“. Und für Freude soll es ja auch sorgen, das sommerliche Innenstadtfestival „Hoeg“.