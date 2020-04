Hochzeit verschoben

„Mosaic“: Verspätete Rückkehr

+ Das Versorgungsschiff „Kapitan Dranitsyn“ mit der alten „Polarstern“-Crew in Tromsø. Foto: FOLKE MEHRTENS/AWI

Bremerhaven – Nach vier Monaten in der Arktis ist der Großteil der internationalen Crew des zweiten Abschnitts der „Mosaic“-Expedition in Deutschland angekommen. Mit einer Chartermaschine landeten die Teammitglieder von Bord des Forschungsschiffs „Polarstern“ am Mittwoch in Bremen, wie das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) mitteilte. Von dort aus sollten sie zurück in ihre Heimatorte weiterreisen. Am Dienstag waren die 73 Wissenschaftler mit dem Versorgungseisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ im norwegischen Tromsø angekommen.