14 Aussteller beim „Styled Shoot“ für die Hochzeitsmesse „Trau-Zeit“ 

Bremen - Von Viviane Reineking. Schweißperlen bilden sich auf der Stirn von Kathrin und Kevin Brünjes. Eigentlich ist es viel zu heiß für ein Fotoshooting auf der Terrasse des GOP-Varietés an der Weser – im langen Brautkleid, im schwarzen Anzug, mit opulentem Blumenschmuck und vierstöckiger Hochzeitstorte samt Buttercreme. Doch der Zeitplan für das sogenannte „Styled Shoot“ mit 14 Hochzeits-Dienstleistern steht.

Organisiert haben das „gestyltes Fotoshooting“ Janina Kemper und Nele Becker von der Messe Bremen. Die stellt die Hochzeitsmesse am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, im Rahmen der Verbrauchermesse „Hanse-Life“ (15. bis 23. September in der Stadthalle und den Messehallen auf der Bürgerweide) zum ersten Mal in Eigenregie auf die Beine. „Trau-Zeit“, heißt das Event jetzt, und rund 100 Aussteller seien in Messehalle 7 vertreten, so Projektleiter Ingo Kleemeyer.

Seit 2010 hatte eine Berliner Firma die Hochzeitsmesse veranstaltet. „Zuletzt war sie für die Verbraucher aber nicht mehr so attraktiv“, sagt Kleemeyer. „Mehr Herzblut“ hätten sich die Aussteller laut Kleemeyer gewünscht. „Und mehr regionalen Bezug.“ Nun also soll es mehr aus der Region zu sehen – und zu buchen – geben.

Rund 100 Aussteller (statt zuletzt etwa 80) bieten laut Nele Becker Inspirationen rund um die persönliche Traumhochzeit – etwa aus den Bereichen Mode, Schmuck, Styling, Gastronomie, Fotografie und Dekoration.

+ Stylistin Anastasia Gor (l.) beim Herrichten einer Trauzeugin. Die Expertin rät Bräuten zu einem Probe-Make-up – „gerade, wenn die Frau sich sonst nicht so häufig schminkt“. © Reineking

Zurück zum „Styled Shoot“: Um Bilder und Videos für Werbezwecke zu erstellen, Trends zu veranschaulichen. Aber auch, um sich über die neuesten Trends auszutauschen und zu netzwerken, haben sich am Dienstag 14 Aussteller zum gemeinsamen Fotoshooting getroffen. Ein Fotograf kann keine Hochzeitstorte backen, eine Tortendesignerin ihre Kreationen nicht selbst ablichten: „Die ,Styled Shoots‘ sind mittlerweile Teil der Hochzeitsbranche“, so Messe-Sprecherin Kristin Viezens. „Jeder zeigt, was er kann, und alle profitieren davon“, so Becker.

„Ja, ich will“: Und so lächeln Kathrin und Kevin Brünjes, als Braut und Bräutigam hübsch zurechtgemacht, knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit erneut in die Kameras der selbstständigen Bremer Hochzeitsfotografen Massimo Mix und Gianna König.

Kathrin hält einen sogenannten Armstrauß. „Den hat man viel in den 20er- und 50er-Jahren gesehen“, weiß Reiner Kordbarlag vom Achimer „Brautstrauss-Atelier“, der sich gemeinsam mit Ehemann Ralf auf Hochzeitsfloristik spezialisiert hat. Als Hingucker im Armstrauß eingearbeitet: Knoblauch, geruchsfrei.

+ Um Bilder und Videos für die Hochzeitsmesse „Trau-Zeit“ anzufertigen, trafen sich am Dienstag 14 Dienstleister im GOP-Varieté an der Weser – darunter Fotografin Gianna König (v. l.), Hochzeitstorten-Designerin Christine Laurinat, die Brautpaar-Models Kevin und Kathrin Brünjes sowie Stylistin Anastasia Gor. © Reineking

Im Blick haben beide bereits die Hochzeitssaison 2019. Im Trend lägen 20er-Jahre-Hochzeiten, „Das Üppige geht zurück, es wird sehr natürlich. Zum Beispiel mit Eukalyptus, Schleierkraut und Bauernröschen.“

Auf Natürlichkeit setzt auch Stylistin Anastasia Gor. „Helle Töne, von Rosé über Nude bis Braun, sind angesagt.“ Ein Braut-Make-up, für das die Zukünftige gerne eine Stunde einplanen müsse, sollte nicht überladen sein, empfiehlt die Expertin. Strukturierte Oberflächen und Roségold lägen bei den Trauringen derzeit im Trend, hat Nele Markgraf beobachtet. Die Goldschmiedin hat außerdem personalisierte Manschettenknöpfe im Angebot.

Und Hochzeitsplanerin Sara Terveen von „Braut im Glück“ aus Bruchhausen-Vilsen hat Hochzeitsmobiliar zum Mieten zum Shooting mitgebracht. Kooperationen sind wichtig für die Dienstleister, beinahe jeder kennt hier jeden. Ralf Kordbarlag: „Wir sind alle eine große Hochzeitsfamilie.“

Messezeit im September

Rund 100 Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen auf der Hochzeitsmesse „Trau-Zeit“ am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, in Halle 7 auf der Bürgerweide. Eingebunden ist sie in die Verbrauchermesse „Hanse-Life“, die von Sonnabend, 15. bis Sonntag, 23. September, in der Stadthalle und den Messehallen stattfindet.

Außerdem stehen im Rahmen der „Hanse-Life“ die Events „Grill-Gut“ (15. und 16. September), „In-Vita – Fit & aktiv im Alter“ (18. und 19. September) und „Kreativ-Zeit“ (21. bis 23. September) auf dem Programm. Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 12 bis 20 Uhr. Die Kombi-Tageskarte für die Messen kostet zehn Euro, ermäßigt 8,50 Euro.