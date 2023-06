Hochspannung zwischen Realität und Fiktion: Axel Petermann und Petra Mattfeldt mit True-Crime-Thriller

Von: Elisabeth Gnuschke

Axel Petermann und Petra Mattfeldt mit ihrem Krimi „Im Kopf des Bösen. Der Sandmann“, einem Thriller zwischen Realität und Fiktion. © Rebekka Schnell

Krimi-Fans aufgepasst: In Kürze erscheint ein True-Crime-Thriller von Profiler Axel Petermann, Bremens früherem Chef der Mordkommission, und Bestsellerautorin Petra Mattfeldt.

Bremen – Es gibt etwas Neues aus der Feder von Bremens früherem Leiter der Mordkommission und Fallanalytiker Axel Petermann, Er hat sich mit der Bestsellerautorin Petra Mattfeldt zusammengetan. Herausgekommen ist der True-Crime-Thriller „Im Kopf des Bösen. Der Sandmann“. Die beiden Autoren haben die realen Methoden der Fallanalyse bei einem wahren Verbrechen angewandt.

Sie gehen dabei der Frage nach, wie ein Mensch zum Serienmörder wird. Herausgekommen ist ein spannender Krimi, wir durften vorab hineinlesen. Erscheinen wird der Thriller erst am 28. Juni.

True-Crime-Thriller von Petermann und Mattfeldt: Grundlage ist der echte Fall des Serienmörders Adolf Seefeld

Der echte Fall, das ist der Serienmörder Adolf Seefeld, laut Wikipedia 1870 in Potsdam geboren, 1936 in Schwerin hingerichtet – durch ein Fallbeil. Er reiste viel, war Uhrmacher, wurde auch „Sandmann“ oder „Onkel Tick Tack“ genannt. Mindestens zwölf Jungen soll er missbraucht und getötet haben. Alle Kinder schienen friedlich zu schlafen, schienen äußerlich unverletzt. Seefeld wurde als einer der schrecklichsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte, als „Monster“ abgestempelt. Warum er zum Serienmörder wurde, das interessierte damals nicht. Aber genau das ist das Metier von Bremens Profiler Axel Petermann, der an verschiedenen Hochschulen lehrt, für TV-Krimis Berater ist und durch die ZDF-Reihe „Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle“ bekannt ist. Aus heutiger Sicht schaut er in den „Kopf des Bösen“. Mit der Schriftstellerin Petra Mattfeldt, die unter anderem historische Romane unter den Pseudonymen Caren Benedikt und Ellin Carsta geschrieben hat, ist eine fesselnde Geschichte gelungen.

Im Mittelpunkt steht die Fallanalytikerin Sophie Kaiser. Durch ihr Asperger-Syndrom nimmt sie einige Dinge anders wahr als andere. Kaiser führt mit weiteren Kollegen vermeintlich völlig unterschiedliche Fälle zusammen, nimmt sozusagen Witterung auf. Da ist der kleine Junge, der bewusstlos mit Teddy im Arm in der Hildesheimer Börde gefunden wird, da ist der scheinbar glückliche Vater, der seine komplette Familie auslöscht und Selbstmord begeht.

Krimifans dürfen sich auf die spannend und lebhaft erzählt Story von Mattfeldt und Petermann freuen. Am Tag der Bucherscheinung, also am Mittwoch, 28. Juni, stellen die beiden mit ihrem Familien in der Region lebenden Autoren ihren neuen Thriller um 19.30 Uhr bei Thalia in der Bremer Obernstraße vor. Und am Sonnabend, 1. Juli, 15 Uhr, sind sie bei Thalia im Weserpark zu einer Signierstunde zu Gast.