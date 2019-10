Senatorin Claudia Schilling im Interview: „Hochspannende Aufgabe“

Bremen - Die rot-grün-rote Koalition hat die Ressorts Wirtschaft und Häfen getrennt. Den Häfen wurde jetzt die Wissenschaft zugeschlagen. Das sorgt für Diskussionen. Von einer „Lex Bremerhaven“ ist die Rede. Claudia Schilling (SPD) sagt pragmatisch: „Ressortzuschnitte verändern sich immer mal wieder.“

Die 51-Jährige führt die Ressorts „Häfen und Wissenschaft“ sowie „Justiz und Verfassung“. Die gebürtige Wolfsburgerin war von April 2017 bis Juli 2019 als Stadträtin für die Dezernate für Jugend, Familie und Frauen, Soziales und kommunale Arbeitsmarktpolitik zuständig. Davor leitete Schilling mehr als fünf Jahre lang das Amtsgericht Geestland bei Bremerhaven. Im Interview äußert sie sich über ihre „hochspannende Aufgabe“.

Frau Schilling, Häfen ohne Wirtschaft, dafür mit Wissenschaft. Und Justiz obendrauf. Für Sie als Bremerhavenerin und Juristin ist der Ressortzuschnitt ja ein Glücksfall.

Für mich ist es ein Glücksfall, aber auch sinnvoll. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Häfen. Wir haben in Bremerhaven unter anderem das Alfred-Wegener-Institut und das Thünen-Institut sowie in Bremen das Meeresforschungsinstitut Marum und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Und es gibt viele gemeinsame Initiativen von Hafenwirtschaft und innovativer Forschung. Dazu zählt das Projekt „Sharc“. Es hat zum Ziel, erneuerbare Energien in den Hafenbetrieb zu integrieren und so den Hafen perspektivisch klimaneutral zu machen. Was die Trennung von Häfen und Wirtschaft angeht: Mit dem Wirtschaftsressort streben wir gemeinsam pragmatische Lösungen an. Da wird es keine Reibungsverluste geben.

Und Justiz passt ohnehin ideal?

Ich sehe Justiz als eigenständiges und sehr wichtiges Ressort an. Da gibt es einen eigenen Staatsrat und einen eigenen Ressortsprecher. Für mich als Juristin ist es natürlich toll, justizpolitisch aktiv zu sein.

Haben Sie lange überlegt, um die neue Aufgabe im Senat zu übernehmen?

Ich habe überlegt, weil ich in Bremerhaven im April 2017 für sechs Jahre als hauptamtliche Stadträtin gewählt worden bin und diese Aufgabe vorzeitig beenden musste. Aber der Anreiz, Politik auf Landesebene zu machen, hat dann den Ausschlag für den Wechsel gegeben.

Landstrom ist ein aktuelles Thema. Sie haben gerade in Berlin ein Memorandum mitunterzeichnet. Wie weit ist Bremen?

An nahezu allen Anlegeplätzen für Binnenschiffe gibt es bereits Landstromanlagen. Wir wollen sogar noch einen Schritt weitergehen und ihn für Binnenschiffe verpflichtend machen. Zudem prüfen wir derzeit, inwieweit die Anschaffung von Landstromanlagen in Bremerhaven auch für Seeschiffe technisch machbar und unter welchen Voraussetzungen gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist. Jedoch ist die Bereitstellung von Landstromanlagen nur ein weiterer, möglicher Baustein auf dem Weg hin zu einer sauberen Schifffahrt. Flüssigerdgas, das sogenannte LNG, als Antriebsstoff ist ein weiteres Thema.

Der Pläne für den Bau des Offshorehafens OTB sind in der Schublade gelandet?

Mit dem Klimapaket wird der Deckel des Offshore-Ausbaus angehoben. Das ist richtig und notwendig. Wenn die Dynamik in der Offshore-Windindustrie wiedereinsetzt, wollen wir in Bremerhaven mit dabei sein. Aber solange das Gerichtsverfahren läuft, liegen die Pläne auf Eis. Das ist auch im Koalitionsvertrag so geregelt.

Der Neustädter Hafen. . .

. . .bleibt Hafen. Er ist und bleibt der bremische Stückguthafen. Wir werden hier und in Bremerhaven weiter in den Ausbau der Kajen investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das Kreuzfahrtterminal wird aus- und umgebaut, obwohl der Kreuzfahrttourismus als Klimakiller gilt?

Kreuzfahrten sind mit mehr als 100 Ankünften im Jahr 2018 und 240.000 Passagieren ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land Bremen. Doch natürlich müssen wir darauf achten, dass die Kreuzfahrten klimafreundlicher werden.

Die „Seute Deern“ hat gewaltig Schlagseite. Ist das Museumsschiff noch zu retten?

Es wird aktuell geprüft, ob der Zustand der „Seute Deern“ ein Verholen erlaubt. Experten erarbeiten dazu gerade ein fundiertes Gutachten. Die „Seute Deern“ ist ein sehr emotionales Thema in Bremerhaven, da möchte ich mich bei einer Entscheidung auf ein fundiertes Gutachten stützen. Am 23. Oktober will der Stiftungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven über die Zukunft des Schiffes entscheiden.

Auch der Flughafen ist ins Trudeln geraten. . .

Mit der Übernahme der Kosten für die Flughafenfeuerwehr in Höhe von 4,2 Millionen Euro pro Jahr wollen wir den Airport künftig strukturell entlasten. In den anstehenden Haushaltsberatungen wollen wir Lösungen Bremens zum Abbau des Investitionsstaus am Flughafen finden. Aber auch der Flughafen selbst steht in der Pflicht, seine Kosten weiter zu senken und Beiträge zur Bewältigung dringender Herausforderungen aufzuzeigen.

Hinein in die Hochschul- und Wissenschaftsszene. Im Land Bremen sind derzeit 33.000 Studenten eingeschrieben. Das Bremer Wissenschaftssystem schafft direkt und indirekt 22.000 Arbeitsplätze. Die haushaltswirksamen Steuereffekte liegen bei jährlich 187 Millionen Euro.

Wissenschaftliche Institute und Unternehmen sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist ein Pfund, mit dem Bremen wuchern kann. Wir haben eine gute Hochschullandschaft, eine hohe Institutsdichte und ein großes Potenzial an Wissenschaftstransfer.

In der Justiz ist die Personalsituation das größte Problem?

Die Justiz muss personell gut aufgestellt sein, um Verfahren möglichst schnell zu erledigen. Das ist auch wichtig für das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Es ist schon etwas passiert, es gab Neueinstellungen. Doch das muss verstetigt werden.

Zur Person: Claudia Schilling

Claudia Schilling wurde am 13. Juni 1968 in Wolfsburg geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften in Göttingen, promovierte im Januar 1995 an der Uni Halle. 1999 wurde sie Richterin am Amtsgericht Bremerhaven sowie 2005 kurzzeitig am Oberlandesgericht Bremen.

Von 2006 bis Februar 2008 war sie beim Senator für Justiz und Verfassung in Bremen für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gesetzgebung verantwortlich, dann war sie bis Dezember 2011 als Vorsitzende Richterin am Landgericht Bremen, von Januar 2012 bis März 2017 leitete sie das Amtsgericht Geestland in Langen. Ab April 2017 bis Juli 2019 war sie Stadträtin und Sozialdezernentin in Bremerhaven.

Am 15. August wählte die Bürgerschaft die 51-Jährige mit 48 von 82 Stimmen zur Senatorin für Wissenschaft, Häfen und Justiz. Sie ist damit als erste Frau für die Bereiche Häfen sowie Justiz verantwortlich. Schilling ist seit 2004 SPD-Mitglied und verheiratet.