„Hochschultage“ in der Überseestadt voller Gegenwartskunst

Herrscher und Metallkugeln

+ © Kowalewski Jonghong Park hat das Kunstwerk „Bit“ gebaut. Die Räder haben Erhöhungen und Vertiefungen an den Rändern, stellvertretend für „Null“ und „Eins“. Zahlenkombinationen bestimmen, welches Rad sich dreht und bringen den Zufall ins Spiel. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Vier Stockwerke, vier lange Gänge mit vielen Räumen daran. Überall ist Kunst. Töne und Sprache aus Filmen sind zu hören. Etwas weiter geht es in die Werkstätten der Hochschule für Künste (HfK). Installationen sind zu sehen, Aktmalerei und abstrakte Gemälde. Immer wieder stehen Live-Aufführungen an. Am Wochenende sorgten die „Hochschultage“ der HfK für viel Besuch ohne Gedränge in den weitläufigen Räumlichkeiten des Speicher XI.