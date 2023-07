Impulse für Veränderungen: Hochschultage der HfK Bremen

Von: Elisabeth Gnuschke

Das Programm der HfK-Hochschultage am 8. und 9. Juli findet in diesem Jahr auch im neu eröffneten Speicher XI A statt. Erwartet werden zur Veranstaltung Tausende von Besuchern. © HfK/Mario Piera

Am Wochenende 8. und 9. Juli 2023 geht es rund bei der Hochschule für Künste (HfK) in der Bremer Überseestadt. Mehrere tausend Besucher werden zu den HfK-Hochschultagen erwartet.

Bremen – Konzerte, Ausstellungen, Installationen, Performances – das erwartet die Besucher der Hochschultage der Hochschule für Künste (HfK) am Wochenende 8./9. Juli rund um den Speicher XI in der Überseestadt. Aber das ist noch nicht alles: Zu erleben ist, wie der Alltag in den Studios, Werkstätten und Ateliers aussieht, was ein Studium an HfK ausmacht, was die aktuellen Tendenzen in Kunst, Design und Musik sind. Der Eintritt zu den Hochschultagen ist frei. Am Sonnabend ist von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Rundgang durch die HfK Bremen biete einen „sehr guten Einblick“ in die Schaffens- und Findungsprozesse der Studenten und Lehrkräfte, die sich mit aktuellen künstlerischen, gestalterischen und gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzten, sagte im Vorfeld der Hochschultage Sue Wendlandt, HfK-Absolventin und Veranstaltungsmanagerin an der Hochschule. „Uns beeindruckt besonders die Vielfalt der Werke, die oftmals auch in Kollektiven entstanden sind“, so Wendlandt. Gemeinsam mit Ehemaligen und Veranstaltungsmanager Fabian Brunke sowie Studenten koordiniert sie die Hochschultage.

Hochschule für Künste in Bremen: Interdisziplinärer Ansatz

Die HfK sieht ihr Potenzial in der Schnittmenge von Kunst, Politik, Philosophie, Gestaltung und Wissenschaft. Mit einem interdisziplinären Ansatz und durch das Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien, Medien und Arbeitsweisen sind Ausstellungskonzepte, Installationen, Performances, Vorträge, Mode, Filme, Videokunstwerke und Konzerte entstanden. Die HfK-Studenten seien „kreative, zukunftsorientierte und kritische Akteure“, heißt es von der Hochschule. Sie begegneten den Herausforderungen, Chancen und Krisen unserer Zeit mit Projekten. Und weiter: „Sie regen zum Denken an, starten Dialoge und geben Impulse für Veränderungen.“

Laut HfK-Sprecherin Melisa Berktas gehören die Hochschultage zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der HfK. Erwartet werden Tausende von Besuchern, die an den Entdeckungen im Speicher XI und jetzt auch im neuen Gebäudekomplex Speicher XI A teilnehmen. Und dabei laden die Perspektiven der Studenten durchaus auch dazu ein, den eigenen Blickwinkel zu hinterfragen.

Aktionen finden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich statt. Studieninteressierte können sich zudem an beiden Tagen ausführlich über Studienangebote informieren und beraten lassen.

Für die HfK wird am Sonnabend ein wichtiger Wechsel vollzogen: Die neue Rektorin Prof. Dr. Mirjam Boggasch hat ihre Stelle zwar bereits am 1. Juli angetreten, sie löst Prof. Roland Lambrette nach sechsjähriger Amtszeit ab. Am Sonnabend wird sie nun während der Auftaktveranstaltung um 14 Uhr offiziell von Wissenschafts-Staatsrat Tim Cordßen-Ryglewski in ihr Amt eingeführt.

Hier ein paar „Appetithäppchen“ für die HfK-Hochschultage: 8. Juli, 21 bis 22 Uhr, „Eyes wide shut in the garden“, Hörspaziergang zum Sonnenuntergang über die Pflanzen im HfK-Garten; 8. Juli, 16 bis 22 Uhr, 9. Juli, 12 bis 18 Uhr, „Chaos-Bühne“, buntes Musikprogramm mit einer Mischung aus Jazz und elektronischen Beats; 8. Juli, 11 Uhr, Concerto Grosso, Auditorium; 12.30 Uhr, Gießerei, Solo-Konzert Violine, Maren Diederichsen; 9. Juli, 19 Uhr, Auditorium, „Behind the Doors“ mit Ulrich Rahn (Gitarre/Gesang), Suzan Balcioglu (Bass/ Gesang), Dominik Pahmeyer (Schlagzeug), Moritz Riedel (Piano/Saxophon).

Die Hochschultage der Hochschule für Künste (HfK) in der Bremer Überseestadt öffnen am Sonnabend, 8. Juli, von 11 bis 21 Uhr. Es gibt unter anderem Performances, Musik und Tanz. Die offizielle Eröffnung findet um 14 Uhr mit künstlerischen Beiträgen, der Verleihung der Hochschulpreise und der Amtsübergabe Prof. Roland Lambrette an Prof. Dr. Mirjam Boggasch statt. Am Sonntag, 9. Juli, dauern die Hochschultage von 11 bis 20 Uhr. Die HfK zählt rund 1 000 Studenten aus 50 Ländern, 76 Professoren, knapp 90 Mitarbeiter und 150 Lehrbeauftragte.