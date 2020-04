Von der VHS an die Hochschule

Sabina Schoefer wird zum 1. Juni Konrektorin für Digitalisierung

+ Wechsel ans linke Weserufer: Sabina Schoefer wird zum 1. Juni Konrektorin an der Hochschule Bremen. Foto: KERSTIN ROLFES

Bremen – Dr. Sabina Schoefer, seit neun Jahren Direktorin der Volkshochschule Bremen (VHS), wechselt die Weserseite und wird zum 1. Juni Konrektorin für Digitalisierung an der Hochschule Bremen (HSB). In ihrer fünfjährigen Amtszeit soll die Soziologin in den Bereichen Studium und Lehre, Forschung, Transfer und Weiterbildung sowie in der Verwaltung die notwendigen Entwicklungsschritte anstoßen und dann weiter begleiten.