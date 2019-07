Hochbetrieb bis Mitternacht

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein sphärisches Klanggewebe aus experimentellem Rocksound. Die Band „Das Ende der Liebe“ lässt die Zuschauer an einem langen, musikalischen Gespräch teilhaben. Ihr Konzert ist vollständig improvisiert. Ein wenig ungewöhnlich oder schräg, wie einiges auf der „Breminale“. Beim Publikum kommt das an, am Donnerstagabend ist es bis Mitternacht proppenvoll.

Die Mehrzahl der mehreren hundert jungen Zuschauer vor der Bühne „Dreimeterbretter“sitzt oder steht ruhig und lauscht konzentriert dem Geschehen. Die Gruppe „Das Ende der Liebe“ spielt ohne Gesang. Gitarrist Andreas Voelk und Bassist Quenn Hartwig bedienen auch Effektgeräten und verändern den Klang ihrer Instrumente. Voelk verlangsamt das Tempo einer eingespielten Phrase. Ein Gitarrenmotiv erinnert plötzlich an ein druckvolles Tuten. Bassist Hartwig reagiert und verbindet es mit einem knackigen Pattern. Einige Zuschauer tanzen geradezu meditativ vor der Bühne. „Das ist sehr cool, sehr experimentell. Man muss sich aber darauf einlassen“, sagt Steffen (46) aus Dresden, beruflich in Bremen.

Ein stiller Blickfang zieht viele Menschen in den Wallanlagen an: die Galerie „Arrt Pop“ (ja, mit zwei „r“) zeigt eine Ausstellung. Werke von 18 Künstlern hängen aus. „The agent of mischief“ heißen zwei Gemälde des Bremer Künstlers Klaas Wurtmann (38). Auf dem ersten zeigt ein Teufel den Mittelfinger. An einem Arm hängt ein Baseballschläger. „Boom to your head“ steht daneben. Dieser „Agent des Unfugs“ sieht nach Unruhe aus. Etwas anders der Mann auf dem zweiten Bild: „Cornern Viertel“ steht auf seinem Pulli. Es geht also um Leute im Bremer Szeneviertel, die gerne auf dem Weg oder auf öffentlichen Flächen trinken statt in Kneipen zu gehen. „Wer schon mal typische Cornerer erlebt hat, erkennt den wieder“, sagt Künstler Wurtmann.

Wohl weit mehr als 1 000 Zuschauer hat Drum-and-Bass-DJ Genzo bei seinem Auftritt auf der „Bremen-Next-Bühne“. Die jungen Fans tanzen wild, einige haben sich auf den Deich gesetzt. Genzo brüllt nicht nur kräftig seine Sprachsalven ins Mikro, sondern animiert auch die Zuschauer. „Wenn der Beat rausgeht, wenn der Bass rausgeht, dann hebt Ihr die Arme.“ Die Menschen machen mit. „Ich sag ,niemals‘. Ich sag ,go‘. We won’t go“ schmettert Genzo ins Mikro. Roland (43) aus Worpswede sagt: „Das ist erhebend.“ Er fühlt sich an die Bremer Drum-and-Bass-Szene der 90er erinnert.

Die Softrapper von „Erotic toy records“ machen zu später Stunde das Zelt „Flut“ voll. Sie treten mit grün-weißen Shirts und Nummern auf dem Rücken auf und laufen sportlich durcheinander, während sie im Wechsel ihre Stimmen erheben. Nicht ganz so voll, aber dafür stimmungsvoll geht es derweil im „Bremen-Eins-Zelt“ zu. Lion O. King, Blues-Sänger aus Belgien, ist ein Pop-, Rock- und Blues-Charmeur. Mit Akustik-Gitarre in der Hand wirkt er manchmal etwas bardenhaft. Dann entfaltet er seine Rockröhre. Dabei behält er immer eine ruhige Körpersprache.

Die „Breminale“ dauert bis Sonntag. Der Osterdeich ist abends spätestens ab 21 Uhr zwischen Tiefer und Sielwall für den Autoverkehr gesperrt, am Sonntag bleibt er ganztags dicht.