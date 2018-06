„Tag der offenen Tür“ zum 25-jährigen Bestehen des neuen Weserwehrs

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ute Köhler aus Bremen geht gerne mit ihrer Freundin Lina Alhamoud am Weserwehr spazieren. Nun blicken beide aus ungewohnter Perspektive auf das Bauwerk. Zum 25-jährigen Bestehen des neuen Weserwehrs hat das Wassertraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) zum „Tag der offenen Tür“ geladen: Hochbetrieb in sonst meist einsamen Gängen.

„Es ist so beeindruckend, wenn man da drin ist und weiß, es sind viereinhalb Meter Wasser über einem“, sagt Köhler. Kurz zuvor hat sie ein Fünftel des insgesamt 168 Meter langen Wehrverbindungsweges durchwandert. Dieser verbindet die fünf Wehrfelder, in die sich die Anlage aufteilt. An allen Übergängen schwere Stahltüren – für den Fall, dass einmal Wasser eindringt.

Im Weserwehr arbeiten kaum Menschen. Gelegentlich geht ein Inspektionsteam durch. Auch die Steuerungszentrale ist nur in Ausnahmefällen besetzt. Die Daten werden ans WSA übermittelt. WSA-Elektroingenieur Martin Grudzinski (30) erklärt den Besuchern die Details. „Im Wehr soll immer ein Wasserstand von 4,60 Meter herrschen“, sagt er. Eine Grafik auf einem Bildschirm zeigt Abweichungen. Mit fünf Zentimetern ist der Toleranzbereich eng gesetzt.

Der nächste Bildschirm zeigt Daten der beiden Turbinen des anliegenden Weserkraftwerks. „Das bekommt 120 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Über die Wehrfelder läuft viel weniger, jeweils etwa drei Kubikmeter pro Sekunde“, sagt Grudzinski. „Das Wasser, das über das Wehr läuft, wird noch mit Sauerstoff angereichert.“

An Land ist viel los

In der Zentrale gehen auch Daten von Unter- und Oberweser ein. So werden Wirkungen der Gezeiten sichtbar und Wasserstandänderungen aus Richtung Harz. „Wenn dort eine Schneeschmelze einsetzt, kommt das zwei Tage später bei uns an“, sagt Grudzinski. Daten kommen unter anderem aus Dreye.

Draußen ist das Wehr mit Ballons geschmückt. An Land ist viel los. Ernst Quednau (50), Geschäftsführer beim Tauchbetrieb Kirchgäßner, hat mehrmals im Jahr mit dem Wehr zu tun und kennt es als Berufstaucher.

„Wir machen hier alles. Wir reinigen, spülen, befestigen Abdämmungen und machen auch Schweiß- und Brennarbeiten“, sagt er. Auch für Gäste offen ist das WSA-Arbeitsschiff „Weserplate“. An Bord: ein großer Kran. 120 Tonnen Arbeitsmaterial passen rauf, schätzt Schiffsführer Manfred Neeland (52). „Wir haben im Mai noch einen Notverschluss am Weserwehr angebracht. Wir haben den vorne am Schiff festgebunden.“