Historischer CDU-Sieg

Bremen: Grüne zwischen Jamaika und Rot-Rot-Grün

+ Carsten Meyer-Heder, Spitzenkandidat der CDU, lässt sich von seinen Anhängern feiern. Foto: DPA/DITTRICH

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Historisches Wahlergebnis in Bremen – zum ersten Mal seit fast 73 Jahren ist die SPD nicht mehr die stärkste Partei an der Weser. Bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag hat die CDU die Sozialdemokraten überrundet. Nun will CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder auch Bürgermeister werden. Amtsinhaber Carsten Sieling (SPD) allerdings will trotz dramatischer Verluste Bürgermeister bleiben.