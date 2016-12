Vom Hinterhof zum Schmuckstück

Jacobs-Pläne für die Bremer City stoßen auf positive Resonanz / „Stammhaus gibt Innenstadt Identität“

+ Zwischen der Rückfassade des Jacobs-Stammhauses und der Stadtwaage (r.) liegt ein Hinterhof, der als Parkplatz dient. Links im Bild: die Treppe, die zur Obernstraße führt. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Pläne der Familie Jacobs, rund um das Stammhaus der Kaffee-Dynastie an der Obernstraße einen „Jacobs-Hof“ zu schaffen, stoßen auf große Zustimmung. Ein Hinterhof im Herzen der Stadt – so die einhellige Überzeugung – kann nun zu einem Sahnestück werden. Und obendrein ein wichtiges Verbindungselement.

Obernstraße 20 – das Jacobs-Stammhaus und nun möglicherweise Ausgangspunkt eines Entwicklungsschubs für die Bremer Innenstadt. Der Rechtsanwalt und Unternehmer Christian Jacobs, 1962 in Bremen geboren, ist Eigentümer des Stammhauses – sowie des Nachbargebäudes Obernstraße 18 und der historischen Stadtwaage an der Langenstraße, die bis vor Kurzem noch der Sparkasse gehört hatte.

Unter Einbeziehung all dieser Immobilien – und des bisher praktisch brachliegenden Hofs hinter der Stadtwaage – soll der „Jacobs-Hof“ entstehen. Ein entsprechender Architekturwettbewerb ist im Gange. Der „Jacobs-Hof“ würde die von Politikern, Stadtplanern und Kaufleuten seit langer Zeit gewünschte Verbindung von Obern- und Langenstraße schaffen.

„Das ist einer der Schritte, die wir brauchen, um in die Fläche zu gehen“, sagt denn auch Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der Einzelhändlervereinigung City-Initiative. Die Pläne für den „Jacobs-Hof“ begrüße die City-Initiative „sehr“. Halves: „Innenstädte brauchen in Zeiten des Onlinehandels Identität. Vor diesem Hintergrund ist es super, so ein Stammhaus sichtbar zu machen – wie alles, was das Lokale betont.“ Gut sei zudem, dass „im Sinne eines Ensembles gedacht wird“.

Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Hinterhof zu, auf dem heute noch Autos parken. Ein Café könnte hier – zwischen Obernstraße und Stadtwaage – für eine ganz andere Atmosphäre sorgen. Auch von einem „Kaffee-Museum“ (Arbeitstitel: „Kaffee-Welten“) ist immer mal wieder die Rede.

„Der Hof hinter der Stadtwaage ist ein vergessenes Kleinod, das jetzt zu einem Schmuckstück werden kann. Die ist ein wunderbarer Impuls für eine noch attraktivere Innenstadt“, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Und: „Es ist zudem eine Bereicherung, dass Christian Jacobs mit großem inhaltlichen Anspruch als Investor in der Bremer Innenstadt in Erscheinung tritt. Mein Ressort und die Wirtschaftsförderung werden auch weitere Projektideen intensiv und konstruktiv begleiten. Der Bereich zwischen Obernstraße und Weser bietet hier für die Zukunft viel Potenzial.“

So sind – wie zu hören ist – noch weitere Brückenschläge denkbar, etwa von der Stadtwaage in Richtung Kontorhaus Langenstraße. Allein schon der nun erst einmal anstehende Brückenschlag von der Obern- zur Langenstraße könne „ein großartiger Impuls für die Innenstadt werden“, sagt Olaf Orb, stellvertretender Geschäftsführer für Standortpolitik bei der Handelskammer. So eine Verbindnung sei „ein Qualitätssprung“. Orb: „Es ist großartig, dass Familie Jacobs ihre Verbundenheit mit Bremen auf diese Weise zum Ausdruck bringt. Das ist ein klares Statement für Bremen.“

CDU-Chef Jörg Kastendiek kann sich mit Blick auf das gescheiterte „City-Center“ einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Dass der Wirtschaftssenator die Innenstadtentwicklung in den Sand gesetzt und in der Sache inzwischen auch völlig resigniert hat, wollen die Unternehmen und privaten Investoren in Bremen offenbar nicht einfach hinnehmen. Neue Impulse und Vorschläge – wie der aktuelle von Jacobs – sind daher die Reaktion auf die Tatenlosigkeit von Rot-Grün.“ Der Senat stehe dennoch in der Pflicht, ein „Gesamtkonzept“ für die Innenstadt „zu erarbeiten“.

Im Jacobs-Stammhaus an der Obernstraße gab es in den 80er Jahren noch Kaffee und Tee zu kaufen. Im Zuge internationaler Konzernentscheidungen wurde das später aufgegeben. Gegenwärtig gibt es in dem Haus Lederwaren und Uhren.

1895 hatte sich Johann Jacobs (1869 bis 1958), Spross einer Borgfelder Bauernfamilie und Urgroßonkel von Christian Jacobs, mit einem „Specialgeschäft in Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen, Biscuit“ in der Innenstadt selbstständig gemacht. Nach zwei Jahren zog er vom Domshof in die Sögestraße, 1903 dann in die Obernstraße, die sich damals gerade zur neuen Einkaufsmeile Bremens entwickelte. Diese Adresse wuchs zum Stammsitz. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Stammhaus zerstört. Die Familie Jacobs ließ es 1948 neu aufbauen, nachdem die Rohkaffeelieferungen nach Deutschland wieder begonnen hatten.