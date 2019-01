Bremen – Von Thomas Kuzaj. Die Blutspuren, sie sind noch zu sehen in dem Durchgang am Goetheplatz. Spuren einer Straftat, die Politiker aller Parteien am Dienstag deutlich verurteilt haben – bundesweit. Auf dem Theaterhof und aus dem Hinterhalt haben vermutlich drei Vermummte den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz (66) überfallen. Sie schlugen ihn krankenhausreif.

Magnitz erlitt eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung. Nach eigenen Angaben wird er noch mehrere Tage in der Klinik bleiben müssen.

Die Bremer Polizei bildete eine Sonderkommission unter Federführung des Staatsschutzes. Auch das Bundeskriminalamt hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet, weil das Tatopfer ein Bundestagsabgeordneter ist. Aus welchem Spektrum die Täter kommen, war am Dienstag noch nicht klar. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Und zwar gegen unbekannt, so Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine politisch motivierte Tat gilt als wahrscheinlich. Die Ermittler suchen Zeugen.

Magnitz hatte in der Kunsthalle einen Neujahrsempfang besucht. Er war – schon bei frühabendlicher Dunkelheit – auf dem Weg zur Theatergarage. Dabei ging er durch den nur mäßig beleuchteten Durchgang.

„Was hier passiert ist, das darf man ohne zu dramatisieren als Mordanschlag bezeichnen“, sagte Magnitz. Nach Angaben der AfD schlugen die Angreifer ihn mit einem Kantholz bewusstlos. Mit Füßen sei gegen seinen Kopf getreten worden. Auf ihrer Homepage veröffentlichte die Bremer AfD zudem ein Foto des blutenden Schwerverletzten.

Die Täter schlugen Magnitz „mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf und flüchteten in Richtung Bleicherstraße“ – so sagt es Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Zwei 43 und 54 Jahre alte Handwerker, die in der Nähe ihren Wagen beluden, entdeckten den am Boden liegenden Mann und riefen einen Rettungswagen.“ Die Feuerwehr alarmierte dann die Polizei, die den Tatort absperrte und Spuren sicherte. Mehrere Streifenwagen suchten nach den Verdächtigen – ohne Ergebnis.

„Wir sind entsetzt über den schlimmen Angriff und verurteilen diese Gewalttat auf das Schärfste“, sagten Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in einer gemeinsamen Erklärung. Und weiter: „Gewalt darf nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Keine Überzeugungen und keine Kritik rechtfertigen Gewalt gegen politisch Andersdenkende. Wer diesen Weg beschreitet, spaltet unsere Gesellschaft und polarisiert. Vor allem aber machen sich solche Personen zu Straftätern.“

„Einen Menschen aus dem Hinterhalt brutal zusammenzuschlagen, ist kriminell und widerwärtig“, sagte CDU-Landeschef Jörg Kastendiek. „Wer die Positionen und Hetze der AfD stellen will, soll das durch Fakten und Worte tun und sich nicht zum Richter aufschwingen. Die Täter haben durch ihre idiotische und feige Tat bewiesen, dass sie dazu ganz offensichtlich nicht in der Lage sind.“

Helga Trüpel (Grüne), Vizepräsidentin des Kulturausschusses im Europaparlament: „Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist ein Menschenrecht und gilt daher auch für den politischen Gegner – und zwar ausnahmslos. Gewalt ist absolutes No-go!“

So sieht es auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir: „Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt.“ Özdemir fügte seiner Twitter-Nachricht an: „#nazisraus, aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates!“ Darauf reagierte AfD-Chef Alexander Gauland so: Özdemir setze die AfD mit Nazis gleich und schaffe damit den Anlass für den nächsten Anschlag. Özdemirs Reaktion sei eine „Unverschämtheit“.

Extremisten und Emotionen

Ein Kommentar von Thomas Kuzaj

Vermummte schlagen einen politischen Gegner krankenhausreif – mitten in der Stadt. Mit schweren Kopfverletzungen bleibt er am Boden liegen. Handwerker, die in der Nähe einen Wagen beladen, finden ihn. Szenen aus der Weimarer Republik? Nein, Szenen aus der Gegenwart. Der Angriff auf den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz zeigt, zu was Zuspitzung und Extrempositionen führen. Da geht es nicht mehr um Argumente, sondern um Emotionen. Da geht es nur noch ums Plattmachen – buchstäblich.

Wenn man nicht mehr miteinander reden kann, hat man ein Problem. Zur Demokratie gehört die Freiheit des Andersdenkenden, um es mal in Anlehnung an ein berühmtes Rosa-Luxemburg-Zitat zu sagen. Das ist anstrengend und zuweilen sehr schwer zu ertragen, besonders im Hinblick auf die AfD. Eine Demokratie muss im Mit- und Gegeneinander der Positionen vieles aushalten. Und sie kann es auch. Gewalt gegen Menschen aber gehört nicht dazu, Angriffe auf die Menschenwürde sind nicht zu tolerieren.

Der Grüne Cem Özdemir liegt richtig, wenn er sagt: „Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt.“ Er spricht damit eigentlich bloß eine Selbstverständlichkeit aus. Eine demokratische Selbstverständlichkeit, die im Zeitalter von Zuspitzungen und Extrempositionen schon extra betont werden muss. Traurig.

Ebenso traurig ist es, dass die Bremer AfD ein Schock-Foto des schwerverletzten, blutenden Frank Magnitz veröffentlicht hat. Das zeigt nur, wie die sinnlose Straftat vom Goetheplatz einer Partei, die Extrempositionen vertritt, nun dabei hilft, weiter Emotionen zu schüren, Stimmung zu machen. Von „Attentat“ und „Terroristen“ ist da die Rede – die Wortwahl sagt alles. So gesehen, haben die Täter nicht allein die Menschenwürde verletzt, sondern auch der AfD in die Karten gespielt.