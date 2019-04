Mit Hingabe und Überzeugung

Bremen – Mehr als 30 Jahre war Andreas Hoops für die Lebenshilfe Bremen aktiv. Davon setzte er sich gut 20 Jahre als Geschäftsführer für die Interessen und Rechte von Menschen mit einer geistigen Behinderung ein. Jetzt wechselt er von seinem Schreibtisch in der Waller Heerstraße in den Ruhestand.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) verabschiedeten Hoops mit einer Feierstunde im Rathaus. Mit von der Partie waren Wegbegleiter, Geschäftsführerkollegen, Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie zahlreiche Behindere. Letztere, das wurde deutlich, standen für Hoops immer im Vordergrund seiner Arbeit.

„Mit welcher Hingabe und persönlicher Überzeugung sich Andreas Hoops in seinem langen Engagement bei der Lebenshilfe Bremen für die Rechte von behinderten Menschen eingesetzt hat, ist zutiefst beeindruckend“, sagte Sieling. Hoops habe vielen Menschen Mut und Perspektive gegeben. „Das ist ein Vorbild, an dem wir uns alle orientieren sollten“, betonte der Bürgermeister. Hoops begann seine betriebswirtschaftliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann, gefolgt von einem Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Uni Bremen. Als Diplom-Ökonom bewarb er sich auf eine Ausschreibung der Lebenshilfe Bremen. Am 1. Juni 1987 begann er hier seine erstmal auf drei Jahre befristete Tätigkeit, betraut mit organisatorischen Aufgaben unter dem damaligen Geschäftsführer Gerhard Iglhaut.

Aus der befristeten Tätigkeit wurde zunächst eine Assistenz der Geschäftsführung. Wenig später war Hoops stellvertretender Geschäftsführer. Als Iglhaut 1998 in den Ruhestand ging, wurde Hoops der Chef. Zu seinen Projekten zählen unter anderem die Bremer Lebenshilfe-Lotterie (die später mit der DLRG-Lotterie zusammengeführt wurde) und der Aufbau eines Betreuungsvereins für Menschen mit Beeinträchtigungen, dem heutigen Hilfswerk Bremen. Auch engagierte er sich stark bei dem Aufbau von familienentlastenden Diensten – damals Neuland im Bundesgebiet. Noch heute bieten die Familienunterstützenden Dienste der Lebenshilfe Reise-, Freizeit- und Begleitungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit großer Nachfrage an. Wichtig ist seit jeher der Wohnbereich der Lebenshilfe. Zu Hoops' Meilenstein gehört die Etablierung der „Leichten Sprache“. Dafür musste zunächst der Rahmen für ein neues Regelwerk geschaffen werden. Hoops holte viele Beteiligte an einen Tisch.

Hoops übernahm im Zuge seines Wirkens auch die Geschäftsführung des Landesverbandes der Lebenshilfen Bremen und Bremerhaven sowie die Führung weiterer der Lebenshilfe angegliederter Institutionen. Seinen Nachfolger hat Andreas Hoops auch schon auf seine Aufgaben vorbereitet: Es ist Hans-Peter Keck. gn