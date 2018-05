Hilfsorganisation Borda: Wasser für die Welt

Hartmut Roder in der Bremer Borda-Zentrale. Im Hintergrund Plakate, die Borda-Anlagen und -Kreisläufe zeigen. Die Organisation will jetzt auch in ihrer Heimatstadt verstärkt auf sich aufmerksam machen.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Welt braucht Wasserversorgung. Und die Welt braucht eine ökologische Abwasserverarbeitung. Das sind die Themen des gemeinnützigen Bremer Vereins Borda. Die Organisation – mit einem stilisierten Bremer Schlüssel im Logo – setzt sich für Menschenrechte auf Wasser, Sanitärversorgung und gesunde Gewässer ein. Das ist in vielen Ländern der Erde bekannt, in Bremen aber kaum. Genau das soll sich nun ändern.

Borda hat dafür den Bremer Historiker Dr. Hartmut Roder engagiert, der Anfang vorigen Jahres als Leiter der Handelskunde-Abteilung des Übersee-Museums in den Ruhestand gegangen war. Als „Netzwerkarbeit“ bezeichnet er seine Aufgabe beim Gespräch in den Borda-Räumen in der Straße Am Deich – mit Blick auf Brauerei und Weser.

Netzwerkarbeit, um den Bekanntheitsgrad in der Region zu steigern. Netzwerkarbeit aber auch, um „ein Fundraising aufzubauen“. Roder: „Borda braucht Geld, um seine Produkte weiterzuentwickeln.“ Unternehmer will er da ebenso ansprechen wie Stiftungen – sowie Lions-Clubs und Rotarier in und um Bremen.

Kreisläufe schaffen, ökologisch wirtschaften, das Klima schonen

Borda ist eine bremische Bürger-Gründung der ausklingenden 70er Jahre. Hilfe zur Selbsthilfe wollte – und will – man leisten. Armut verringern, Lebensbedingungen verbessern – das waren Ziele, die die Gründer im Jahr 1977 formulierten. Der Name Borda steht für „Bremen Overseas Research und Development Association“. Die Mitarbeiter des Vereins entwickeln und etablieren – vorzugsweise in Asien und Afrika, aber auch in Lateinamerika – Systeme zur Wasserver- und -entsorgung. Die Mittel dafür erhält Borda überwiegend vom Bund, sprich: vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Roder spricht von einem „expandierenden“ Projekt – was nicht verwundert, da die ursprünglichen Borda-Themen Ziele umfassen, die heute praktisch weltweit formuliert werden: Kreisläufe schaffen, ökologisch wirtschaften, das Klima schonen. 30 Mitarbeiter hat Borda inzwischen in Bremen, weitere 30 im Ausland, sagt Roder. „Und 340 in ausländischen Partnerorganisationen.“ Mit seinem Netzwerk lokaler Partner ist Borda in 25 Ländern präsent. Das Konzept der lokalen Partnerschaften sorgt unter anderem dafür, dass Ideen dauerhaft umgesetzt werden – und nicht in zeitlich begrenzten Projekten letztlich versanden. Stattdessen setzen die Bremer auf dezentrale Anlagen und – eben – Betreibermodelle. Das Ziel sind Strukturen, die Bestand haben.

Kleinkläranlagen für eine Million Menschen in Betrieb genommen

„Mehr als 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung, viele davon in Armenvierteln wachsender Städte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas“, heißt es bei Borda. „Wir haben 3.500 Kleinkläranlagen in Betrieb genommen – für eine Million Menschen“, sagt Borda-Sprecher Christoph Sodemann. Zahlen, die die Dimension der Bremer Arbeit vor Augen führen.

Ein Beispiel ist die mit dem indischen Partner CDD Society aufgebaute „kreislauforientierte“ Fäkalschlamm-Anlage in Devanahalli in der Nähe der indischen Metropole Bangalore. „Die regelmäßige Entsorgung funktioniert und wird durch eine Gebühr finanziert“, heißt es. Aus den in der Anlage behandelten Fäkalien wird: Dünger. Die Anlage reinigt 7.670.000 Liter Fäkalschlamm im Jahr.

Das alles ist – auch – eine Bremer Leistung. Aber: „Bremen kommt nicht mit den Sachen raus, die es vorweisen kann“, so Hartmut Roder. Doch genau das soll sich jetzt ja ändern.