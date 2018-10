Landfrauen bringen Erntekrone ins Rathaus

„Hilfen müssen sein“

+ © R eineking Andrea Geerken (l.), Vorsitzende der Bremer Landfrauen, und Bürgermeisterin „Karo“ Linnert beim Anbringen der Erntekrone im Rathaus. © R eineking

Bremen - Von Viviane Reineking. „Für diesen Sommer sieht sie doch ganz schön aus“, sagt Andrea Geerken. Die Ähren vielleicht nicht ganz so prallgefüllt, „aber schön hell“ sei der Weizen, so die Vorsitzende der Bremer Landfrauen. Gemeint ist die Erntekrone, die Geerken und ihre Mitstreiterinnen am Donnerstagmorgen ins Bremer Rathaus brachten. Das ist seit fast 20 Jahren im Vorfeld des Erntedankfestes Tradition. Gefeiert wird es am Sonntag, 7. Oktober.