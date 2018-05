Hilfe im Studien-Dschungel

Bremen - Von Viviane Reineking. Hilfe und Orientierung im Studien-Dschungel zu bieten, ist das Ziel eines Rankings des gemeinnützigen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Dem CHE zufolge ist es das „umfassendste und detaillierteste Ranking deutscher Universitäten und Fachhochschulen“. Fünf Hochschulen im Land Bremen sind in der aktuellen Bewertung vertreten.

J An der Bremer Uni wurden insgesamt neun Fächer auf den neuesten Stand gebracht. In insgesamt sechs Bereichen – darunter die Betreuung durch Lehrende, Exkursionen und die Unterstützung für ein Auslandsstudium – findet sich das Fach Bio/Biowissenschaften in der Spitzengruppe wieder, im Fach Chemie sind es zum Beispiel die Studienabschlüsse in angemessener Zeit.

In drei Bereichen findet sich das Fach Geografie ganz oben wieder, darunter beim Kontakt zur Berufspraxis und bei den Abschlüssen in angemessener Zeit (jeweils im Bachelorbereich), wohingegen das Fach in der Kategorie Abschlüsse in angemessener Zeit im Masterbereich in der Schussgruppe gelistet wird.

Die einer Uni-Mitteilung zufolge „seit Jahren starken“ Geowissenschaften sind in sieben Kategorien vorne mit dabei (etwa bei den Bachelor-Abschlüssen in angemessener Zeit und bei der internationalen Ausrichtung im Masterstudium. Plätze in der Schlussgruppe gibt es in diesen beiden genannten Kategorien aber für das Studium mit dem jeweils anderen Studienabschluss. Stark schneidet vor allem die Forschung in den Geowissenschaften an der Uni ab (etwa bei Zitationen pro Publikation, Forschungsgeldern pro Wissenschaftlern sowie der Forschungsreputation, also das Ansehen und der Ruf der Uni in den Geowissenschaften).

Ein durchwachsenes Bild ergibt sich für die Informatik. Gut schneidet sie etwa in den Studentenurteilen der Kategorien Prüfungen und Unterstützung fürs Auslandsstudium ab. Schlusslicht ist die Informatik dem Ranking zufolge etwa bei den Abschlüssen in angemessener Zeit (Master) ebenso wie in der Beurteilung der Studenten in Bezug auf den Zustand und die Ausstattung der Räume. In der Mathematik mangelt es dem Ranking nach an der internationalen Ausrichtung des Bachelor- und Masterstudiums.

Wie die Geografie nehmen auch die Pflegewissenschaften an der Uni beim Kontakt zur Berufspraxis eine Spitzenposition ein. Bei er internationalen Ausrichtung spitze, bei den Abschlüssen in angemessener Zeit in der Schlussgruppe – ein gespaltenes Bild zeigt sich beim Masterstudium der Physik. Die Politikwissenschaft/Sozialwissenschaften genießen dem CHE zufolge eine hohe Forschungsreputation, im Bereich Abschlüssen in angemessener Zeit (Master) schneidet das Fach dagegen nicht gut ab. Gut für alle Studienanfänger: Insgesamt gibt es an der Bremer Uni in fast allen untersuchten Fächern eine gute Unterstützung beim Start ins Studium.

J Ebenfalls im Ranking vertreten: die Informatik an der Hochschule Bremerhaven. Spitze ist sie der Untersuchung nach bei der Unterstützung zu Studienbeginn sowie beim Kontakt zur Berufspraxis im ersten berufsqualifizierenden Studium.

J Im Fach Pflegewissenschaft an der privaten Apollon-Hochschule der Gesundheitswirtschaft wurden die Kategorien Unterstützung am Studienanfang und Kontakt zur Berufspraxis im Bachelorstudium bewertet, hier liegt die Fernhochschule jeweils in der Spitzengruppe.

J An der Hochschule Bremen wurden in diesem Jahr die Bewertungen für die Fächer Informatik und Pflegewissenschaft aktualisiert, wobei sich der Fachbereich, zu dem die Pflegewissenschaft zählt, dem CHE zufolge nicht am Ranking beteiligte. Die Informatik an der Hochschule belegt im Bereich Master-Abschlüsse in angemessener Zeit einen Spitzenplatz.

J In allen untersuchten Studiengängen belegte die Jacobs-Uni Spitzenpositionen bei der Unterstützung am Studienanfang. Auch bei der internationalen Ausrichtung sind die meisten Fächer vorne mit dabei. Im Fachbereich Biologie bewerten die Studenten unter anderem die Betreuung durch Lehrende und das Lehrangebot besonders gut, die Geowissenschaften schneiden etwa bei den Studenten-Urteilen zu Betreuung und Angeboten zur Berufsorientierung besonders gut ab. Geowissenschaften, Mathematik und Informatik werden als besonders drittmittelstark eingestuft.

Mit ihren Urteilen zum Studium (Betreuung, Unterstützung, Lehrangebot, Prüfungen, Räume) verhelfen die Studenten der Politik und Sozialwissenschaften zu Plätzen in der Spitzengruppe.

www.che-ranking.de